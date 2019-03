»I aften skete noget større end Brexit«

Der bliver talt om løgne og svigt på gaden i London, efter at det britiske parlament tidligere afviste et Brexit uden aftale.

Skuffelsen er ikke svær at finde foran parlamentsbygningen i London onsdag aften.

For kort tid siden stemte de britiske parlamentarikere muligheden for, at Storbritannien kan forlade EU uden en aftale, ned. Og det var det værst tænkelige resultat, hvis man spørger Pam Watts.

Med et lamineret skilt med ordene 'Leave Means Leave' i hænderne, har hun netop hørt nyheden inde fra Underhuset i Westminster.

»Noget meget større end Brexit er sket i aften. Vores politikere sagde, at de ville ære den beslutning det britiske folk tog i 2016. Det var det, de blev valgt ind i parlamentet for at gøre, men de har løjet for os. De har svigtet den beslutning, der blev truffet. Hele den demokratiske proces er i fare nu«, siger hun.

I morgen skal parlamentet så stemme om en udskydelse af Brexit - hvis den kommer igennem, og de resterende 27 EU-lande godkender den, ved Pam Watts godt, hvad tiden skal bruges til:

»Vi skal have et parlamentsvalg nu. Det er det eneste rigtige at gøre«.

Ukip-tilhænger: Med en udskydelse begynder kampen

33-årige Mike Parker er medlem af det indvandrerkritiske parti Ukip i Essex. Han står med et stort gult og lilla partiflag og diskuterer med en af de fremmødte, som ikke ønsker Storbritannien ud af EU.

Mike Parker mener, at en udskydelse vil være den største trussel mod Brexit siden afstemningen i 2016.

»Så får de mulighed for at trække det hele ud i en uendelighed. Der kommer sandsynligvis et parlamentsvalg, og så kan alt ske. Så begynder kampen for at bevare den beslutning, det britiske folk har taget, for alvor«, siger han.

De skuffede miner får også modspil. En gruppe EU-tilhængere med lyskæder, bannere og store flag har igen i aften samlet sig. De var her også i går, og mange, mange af de forgangne dage.

I dag er humøret dog bedre, end det har været længe.

»Nu begynder det at arbejde henimod det, vi håber på - at få en ny folkeafstemning. Det er helt fantastisk«“, siger Hazel Hill.