Britiske aviser: May stiller ultimatum efter »nedsmeltning«

Nedsmeltning er det gennemgående ord på forsiden af flere britiske aviser i dag efter gårsdagens afstemning i parlamentet, hvor et flertal afviste at forlade EU uden en aftale med unionen.

De tre aviser The Times, The i og Daily Mirror har alle ordet »meltdown« i deres overskrifter på artikler om endnu en højdramatisk dag i britisk politik.

Medierne fokuserer på, at der stadig ingen klar vej er på vej mod brexit. »Kaos hersker«, skriver Daily Mail, mens de fleste aviser betoner, at premierminister Theresa May er blevet underløbet af ikke bare konservative medlemmer af Underhuset, men også af ministre i sin egen regering.

Samtidig lægger de vægt på, at Theresa May skruede bissen på under gårsdagens debat i Underhuset og udstedte et ultimatum til politikerne om at støtte hendes skilsmisseaftale med EU inden for en uge.

Ellers vil en udtræden af EU blive forsinket i lang tid om på den anden side af et valg til EU-parlamentet, sagde hun. Her vil de britiske vælgere stå i den bizarre situation, at de skal vælge politikere til parlamentet, tre år efter at et flertal i befolkningen har stemt for at forlade EU. Det er det dilemma, hendes modstandere i parlamentet nu står over for.

Vil rulle terningen en sidste gang

Den ydmygede premierminister vil rulle terningen i et sidste desperat forsøg på at få sin Brexit-aftale igennem parlamentet, skriver The Guardian, mens Financial Times skriver, at May er tvunget til at stille sit ultimatum.

May har givet politikerne to muligheder. Bak op om min aftale med EU og få en kort forsinkelse af Brexit. Eller imødese en lang forsinkelse.

Der er som sådan intet til hinder for, at Theresa May forsøger en tredje gang at få flertal i parlamentet for sin skilsmisseaftale med EU, som er blevet hældt ned ad brættet ved to afstemninger i januar og forleden. I dag skal parlamentet for tredje dag i træk ud i afstemning om Brexit. Denne gang er temaet, hvorvidt Storbritannien skal bede EU om en udsættelse af Brexit fra deadline 29. marts.

EU har ved flere lejligheder slået fast med syvtommersøm, at der ikke bliver tale om nye forhandlinger om skilsmisseaftalen.

Det ligger fast, efter at Theresa May sent mandag fik lavet en tillægsaftale, der forklarer principperne omkring den mest kontroversielle del af skilsmisseaftalen om den såkaldte bagstopper, der skal forhindre, at der kommer en hård grænse mellem Irland og Nordirland. Kritikere frygter, at bagstopperen vil knytte Storbritannien til EU på ubestemt tid.