Groundhog day og Godfather 3? Få overblik over endnu en runde Brexit

Når et politisk drama manifesterer sig som i Storbritannien de seneste dage, er der hjælp at hente i populærkulturen til at sætte billeder på, hvad der egentlig foregår i den yderst komplicerede politiske og bureaukratiske proces, hvor hver dag bringer en ny opsigtsvækkende udvikling.

I den amerikanske film Groundhog Day vågner den stadig mere desillusionerede hovedperson, spillet af Bill Murray, hver dag op til en gentagelse af dagen før.

Ganske som i Storbritannien, kan man hævde. Tirsdag stemte det britiske parlament for anden gang nej til den skilsmisseaftale med EU, som premierminister Theresa May har forhandlet på plads.

Onsdag bedyrede et flertal så efter en ophedet debat, at Storbritannien ikke skal forlade EU uden en aftale. Beskeden til May er altså, at vi ikke kan bruge din aftale, men vi vil ikke ud af EU uden en aftale. Og i dag følger så en ny afstemning, hvor medlemmerne af Underhuset skal tage stilling til, om Theresa May skal rejse til Bruxelles og bede om at få udsat deadline for udtræden af EU fra 29. marts.

En frustreret Al Pacino

Det er her, at en ikonisk scene fra en anden amerikansk film kommer ind i billedet. Vi skal nok forklare hvorfor, men først lidt filmhistorie. I storfilmen Godfather 3 plages hovedpersonen, spillet af Al Pacino, af skyld over sine ugerninger gennem livet som mafiaboss.

Han prøver at komme ud og leve et almindeligt liv, men må indse, at det ikke kan lade sig gøre, og siger »Just when I thought I was out, they pull me back in«. Altså: Lige da jeg troede, jeg var ude, blev jeg trukket ind igen.

Og måske er det sådan, Brexiteers i det britiske parlament har det. Og flertallet i befolkningen for den sags skyld. De tror berettiget, at Storbritannien er på vej ud af EU, men de må se sig fastholdt i den union, som et flertal af befolkningen sagde farvel til under folkeafstemningen for tre år siden. I hvert fald er udsigten til at fjerne en af stjernerne i det blå-gule EU-flag mildest talt usikker.

For med udsigten til en forlænget deadline er det stadig uklart, hvornår folkets afgørelse bliver til virkelighed. Kattepinen for parlamentet blev lagt på bordet af premierminister Theresa May onsdag. Hun så frem mod dagens afstemning om en forlængelse den såkaldte artikel 50 om Storbritanniens udtræden af EU og stillede et ultimatum:

Bak op om min skilsmisseaftale med EU inden for en uge, eller vi kan se frem til en lang udsættelse af Brexit. Hun lagde altså op til endnu en afstemning om den skilsmisseaftale, der er afvist af parlamentet to gange. Og får hun et flertal, vil hun bede om en kort udsættelse af Brexit til 30. juni. Uden opbakning til aftalen med EU kan Brexit måske blive udsat med et helt år eller to, skriver britiske medier.

To år. Til den tid vil folkeafstemningen om Brexit ligge fem år tilbage i tiden.

Skal britiske vælger stemme til EU-Parlamentsvalget?

Theresa May håber oplagt, at udsigten til en lang udsættelse vil få hendes modstandere i parlamentet og i sit eget parti til at ændre holdning ud fra den logik, at en meget lang udsættelse af Brexit er uspiselig for dem.

Tungt vejer det, at der skal afholdes valg til Europa-Parlamentet i slutningen af maj. Med en lang udsættelse vil Storbritannien se sig selv afholde et valg til parlamentet, selv om befolkningen tre år forinden har stemt ’Leave’. Det vil være forkert, sagde May onsdag i parlamentet.

Hun sætter også sin lid til, at parlamentsmedlemmer fra nordirske Democratic Unionist Party kan overtales til at stemme for hendes aftale, skriver de britiske aviser i dag.

Et helt andet spørgsmål er så, om EU vil tillade en udsættelse af Storbritanniens exit fra unionen. Det tager lederne fra EU’s lande stilling til på et møde næste torsdag.

Men inden da venter endnu en tur med Brexit i det britiske parlament. Efter planen er der afstemning i Underhuset klokken 18 dansk tid.