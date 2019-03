Efter otte års krig: Er al-Assad præsident eller diktator? Folkets beskytter eller deres undertrykker? Vælg selv. Eller vælg det hele

Efter otte års krig er Bashar al-Assad tæt på at genvinde magten over »sit« land. Hans magt og navn har været afgørende for krigen. Han mangler lige at blive stillet til ansvar. Det arbejder britiske advokater på.