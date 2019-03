Underhuset siger nej til ny folkeafstemning om EU

Underhuset i London har sagt nej til et forslag om en ny folkeafstemning om britisk udmeldelse af EU.

Forslaget er blevet nedstemt med 334 stemmer mod 85 stemmer - lige inden parlamentet tager fat på den ventede afstemning om en udskydelse af Brexit.

Labour, der ellers rummer mange tilhængere af ny folkeafstemning, undlod at stemme for forslaget for i stedet at satse på at få udskudt Brexit.

Den britiske tværpolitiske kampagne for en ny folkeafstemning, »Peoples Vote«, meldte tilsvarende ud, at den ville prioritere en udskydelse af Brexit i første omgang.

Torsdagen »er ikke det rigtige tidspunkt at afprøve Underhusets holdning til en ny folkeafstemning«, sagde en talsmand for kampagnen. »Det er derimod tid for parlamentet til at erklære, at det ønsker en forlængelse af artikel 50, således at vores politiske ledere efter to og et halvt år af forvirrede forhandlinger endelig kan beslutte, hvad Brexit indebærer. Det skyldes, at en folkeafstemning ikke kun er en anden mulighed i denne Brexit-krise – det er en løsning på denne krise. Når de reelle omkostninger ved Brexit måles op imod de brudte løfter fra 2016, mener vi, at parlamentet vil få bedre muligheder for at beslutte, at det kun er fair og rimeligt at give vælgerne en ægte indflydelse på denne afgørende beslutning for vores land«.

Såvel den amerikanske som den russiske leder, d’herrer Trump og Putin, frarådede torsdag en ny folkeafstemning.

Bag forslaget om en ny folkeafstemning stod den nye gruppe af »uafhængige«, som består af afhoppere fra både oppositionspartiet Labour og det konservative regeringsparti.