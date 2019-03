Politiet melder om flere dræbte i skyderi i moskéer i New Zealand Mange mennesker er dræbt i to skyderier i Christchurch, oplyser politiet. En person er pågrebet.

Flere mennesker er blevet dræbt i og omkring to moskéer i byen Christchurch i New Zealand fredag. Det oplyser byens politichef, Mike Bush, i en video på politiets Facebook-side.

Ofrene er blevet dræbt i eller ved to forskellige moskéer i byen. En person er pågrebet, siger Bush, der opfordrer alle til at holde sig inden døre og understreger, at situationen fortsat er 'meget alvorlig'.

Politiet ved endnu ikke, om der er risiko for angreb mod andre moskéer eller andre steder i byen, siger Bush.

Forinden havde en række øjenvidner uafhængigt af hinanden meldt om flere dødsofre over for newzealandske medier.

En sortklædt mand gik ind i Masjid al-Noor moskéen, hvorpå adskillige skud blev hørt, oplyser et øjenvidne.

Folk flygtede fra stedet, og derpå stak gerningsmanden også af, fortæller Len Peneha, som gik ind i moskéen for at forsøge at hjælpe.

»Jeg så døde mennesker over det hele, siger Len Peneha til nyhedsbureauet AP.

Et andet øjenvidne, der befandt sig i moskéen, siger til tv-stationen TVNZ, at skyderiet varede i 20 minutter, og at gerningsmanden systematisk gik gennem moskéen og skød folk.

Kort efter, at skyderiet gik i gang, blev der også meldt om skyderi i en anden moské i byen, skriver newzealandske medier.

Bevæbnede betjente er på plads over det meste af byen, oplyser politiet i Christchurch, som opfordrer indbyggerne til at blive inden døre.

»En alvorlig situation er under udvikling i Christchurch med en bevæbnet person, skrev politichef Mike Bush, inden det stod helt klart, hvad der var sket.

Samtidig siger politiet til en journalist fra den britiske avis The Guardian, som befinder sig på stedet, at der er en bombe i en bil i en anden del af byen.

Bomben ligger i en bil, der er forulykket på en gade omkring tre kilometer fra moskéen, skriver The Guardian.

Det er ikke umiddelbart klart, om der er en sammenhæng med skyderierne.

Et øjenvidne oplyser til Radio New Zealand, at han hørte skud ved Masjid al-Noor moskéen, og at der lå mindst fire mennesker på jorden.

»Der var blod overalt, siger øjenvidnet.

Et andet øjenvidne siger til tv-stationen One News, at han så tre mennesker ligge blødende på jorden uden for moskéen.

Skyderiet fandt sted under fredagsbønnen, hvor omkring 300 mennesker var samlet i moskéen, rapporterer Radio New Zealand.

ritzau