Overblik: Det ved vi om angrebet i New Zealand New Zealand er fredag blevet ramt af blodige skyderier i to moskéer i byen Christchurch.

En bevæbnet person er trængt ind i en moské i byens Christchurch i New Zealand og har dræbt og såret adskillige mennesker. Også en anden moské i byen er ramt af et skudangreb.

Her er, hvad vi foreløbig ved om angrebet:

Politichef Mike Bush bekræfter i en video, at der er adskillige dræbte. Der er endnu ikke sat præcist tal på.

Omkring klokken 13.40 lokal tid gik en bevæbnet mand ind i Masjid al-Noor moskéen i det centrale Christchurch og åbnede ild.

Omkring 300 mennesker var samlet til fredagsbøn i moskéen.

Politiet melder også om skyderi ved en anden moské, Linwood Masjid moskéen, der ligger et andet sted i Christchurch, der er landets tredjestørste by.

Der er store politistyrker på plads flere steder i Christchurch.

Politiet advarer folk om at tage til nogen moskéer noget sted i New Zealand, da det er uvist, om der kan ske flere angreb i forbindelse med fredagsbønnen.

En video cirkulerer på nettet med optagelser af skyderiet. Politiet opfordrer alle til at undlade at dele videoen. Ifølge Radio New Zealand har gerningsmanden, som ifølge medier er 28 år, også lagt et angiveligt højreekstremistisk manifest på nettet.

Den centrale del af byen er ryddet for mennesker. Rådhuset, hospitaler og skoler er lukket ned, og folk må blive i de bygninger, hvor de er. Skoleelever, der deltog i klimastrejke i Christchurch, er evakueret.

Politiet har bekræftet over for den britiske avis The Guardian, der har en journalist på stedet, at der er en bombe i en bil, der er forulykket omkring tre kilometer fra Masjid al-Noor moskéen.

Premierminister Jacinda Ardern betegner det som 'en af de mørkeste dage i New Zealands historie'. Hun befinder sig i byen New Plymouth, men er på vej tilbage til Wellington for at holde krisemøde i regeringen.

Politiet siger, at der fortsat er ekstremt høj risiko forbundet med at bevæge sig ud i Christchurch.

ritzau