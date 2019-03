49 er dræbt under angreb på moskéer i New Zealand

Flere gerningsmænd åbnede ild mod to moskéer i Christchurch under fredagsbønnen. 49 mennesker er dræbt, og mange er såret. Fire personer er anholdt. En sort dag i vores historie, siger New Zealands premierminister.

Opdateret 09.08:

I et nøje planlagt angreb er 49 personer blevet dræbt, og dertil kommer et større antal sårede under angreb på to moskéer i en af New Zealands største byer, Christchurch.

Angrebet skete i forbindelse med fredagsbønnen, hvor gerningsmænd åbnede ild mod de bedende.

En af de formodede gerningsmænd er australsk statsborger og er rejst ind i landet for at udføre sit angreb. Politiet er massivt til stede i området og har afmonteret bomber på flere af de mistænktes biler efter angrebene. Skyderierne foregik i nat dansk tid.

Øjenvidner fortæller, at en sortklædt mand gik ind Al-Noor moskéen, hvor han åbnede ild.

»Dette er en af de mørkeste dage i New Zealands historie«, siger premierminister Jacinda Ardem, der kalder skyderierne for et terrorangreb.

Fredag formiddag dansk tid opdaterede politikommissær Mike Bush dødstallet til 49.

Imamen havde netop begyndt ceremonien, alt var stille og roligt, men pludselig begyndte skyderiet i moskéens hovedrum. Folk havde blod på sig, nogle haltede, andre lå stille, mens nogle flygtede ud af moskeen og til de tilstødende lokaler. Skyderiet varede omkring seks minutter, siger et øjenvidne, der opholdt sig i moskeen, ifølge BBC News.

Manifest på nettet

Premierminister Jacinda Ardem har på et pressemøde oplyst, at 10 personer blev dræbt i en moske på Linwood Anenue, mens 30 er dræbt i Al-Noor moskeen på Deans Avenue. Dertil kommer et større antal sårede.

En af gerningsmændene livestreamede angrebet på den ene moske med et kamera spændt på hovedet i en 17 minutter lang video. Premierministeren opfordrer folk til at undlade at se og dele den på sociale medier.

Fire personer, tre mænd og en kvinde, er i politiets varetægt. De har ikke været i politiets søgelys før nu, oplyser premierministeren, der samtidig gør klart, at angrebene må have været planlagt gennem længere tid. Gerningsmanden, der filmede sin udåd, havde forinden angrebet lagt et 74 sider langt manifest på nettet.