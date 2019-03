Øjenvidne: »Jeg så mennesker falde døde om foran mig. Jeg kravlede for at slippe væk«

Under to samtidige angreb på moskéer i byen Christchurch i New Zealand er omkring 50 personer blevet dræbt. Øjenvidner fortæller horrible historier om skyderier, der begyndte, netop som fredagsbønnen var startet.

Øjenvidner beretter om horrible scener under angrebene på to moskéer i Christchurch i New Zealand, hvor gerningsmænd åbnede ild mod de bedende under fredagsbønnen om eftermiddagen lokal tid.

Det ene angreb skete i Al-Noor moskéen, hvor omkring 30 personer blev dræbt. En kvinde på 66 år kom kørende i sin bil på Dean Avenue foran moskéen, da hun hørte og så, hvad hun troede var fyrværkeri. Hun så unge mænd komme løbende ned ad gaden, og »pludselig blev det meget voldsomt«.

»Jeg kunne se, at det ikke var fyrværkeri«, siger kvinden ifølge BBC News:

Hjalp mand, der var skudt i ryggen

»De begyndte at falde. En faldt til venstre for bilen, en faldt til højre for bilen. Jeg stoppede chokeret min bil og lænede mig til siden for at undgå kugler, bilen bag mig blev ramt. Jeg åbnede min dør og kom ud af bilen, hvor der lå en mand på gaden, som var skudt i ryggen«, fortsætter kvinden sin beretning:

»Sammen med en anden trak vi ham om bag bilen for at beskytte ham, vi lagde pres på hans sår for at stoppe blødningen. Manden forsøgte at ringe til sin kone, jeg tog telefonen og fortalte, at hendes mand var blevet skudt, og at hun skulle køre direkte til hospitalet. Jeg fortalte manden, at hans kone ventede på ham på hospitalet. Du må ikke give op, sagde jeg til ham. Samtidig døde en mand ovre på den anden side ad gaden«:

»Jeg er 66 år og troede aldrig, at jeg skulle se den slags. Ikke i New Zealand«, siger kvinden, der ikke opgiver sit navn.

Et andet vidne opholdt sig inde i selve moskéen på Dean Avenue, hvor ceremonien i forbindelse med fredagsbønnen netop var gået i gang.

»Jeg var i moskéens siderum. Det var fredeligt og stille, som det altid er, når imamen begynder at tale. Men pludselig begyndte skyderiet. Det skete i hovedrummet, som gerningsmanden må være kommet ind i. Jeg så ikke skytten, men kunne se, at folk begyndte at løbe ud gennem det rum, jeg var i. Folk havde blod på sig, nogle haltede, og i det øjeblik gik det op for mig, at det var virkelig alvorligt«, siger den ældre herre:

»Jeg kom ud omme bag ved moskeen og gemte mig bag min bil, hvorfra jeg kunne høre skud efter skud efter skud i omkring seks minutter. Jeg hørte folk skrige og græde, jeg så døde mennesker på gaden, jeg så folk løbe væk, men jeg ville ikke flytte mig. Gerningsmanden kom ikke om bag ved moskéen. Ellers havde han kunnet ramme mig også«.

Gerningsmand bar kamera

Den formodede gerningsmand bag angrebet på Al-Noor moskéen filmede sin ugerning i en 17 minutter lang video, der ifølge flere medier viser, hvordan han systematisk og roligt skyder folk ned inde i moskéen, hvorpå han går ud og skyder folk på fortovet. Han går ind i moskeen igen og skyder videre og sætter sig til slut i sin bil og kører væk til tonerne af rockmusik. Han har lagt et 74 sider langt manifest på nettet, hvor han kritiserer »masseindvandring«.

Vidnet Len Peneha opholdt sig ifølge Associated Press lige uden for moskéen, da han så en man i sort tøj gå ind i moskéen. Derpå hørte han et tocifret antal skud, hvorefter folk kom løbende ud af moskéen, mens de skreg og græd. Den formodede gerningsmand løb ud af moskéen og forsvandt ned ad gaden, hvorefter vidnet gik ind i moskéen for at hjælpe.

»Jeg så døde mennesker overalt«, fortæller han og nævner, at der lå døde i entreen, ved døren indtil selve moskéen og inde i bederummet. Vidnet bor ved siden af moskéen og lod et antal overlevende komme inden for og sunde sig efter angrebet.

Inde i moskéen sad en mand, der kun oplyser navnet Nour, på forreste række blandt de bedende, da han hørte de første skud ude fra indgangen. Skytten kom ind og skød i flere retninger og skiftede magasin på sit våben tre gange.

»Jeg så mennesker falde døde om foran mig. Jeg kravlede for at slippe væk«, siger han til Christchurch Star.