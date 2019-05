Christel Schaldemose: Jeg har ikke noget imod at være hende den irriterende, hvis det betyder, at jeg kan komme igennem med det, jeg vil

Mens en række danske politikere har brugt Europa-Parlamentet som springbræt til en karriere i Folketinget, har Christel Schaldemose aldrig forladt parlamentet, og det er heller ikke hendes plan.

13 år i Bruxelles og Strasbourg har sat sig som en fingerspidsfornemmelse for europæisk politik i Christel Schaldemose. »Lidt ligesom politimanden, der har en intuition om en forbrydelse, eller lægen, der har en idé om, at der nok er et eller andet galt med patienten, selv om man ikke kan se det på tallene. Jeg har en evne til at læse rummet«, siger hun og gnider sine fingre mod hinanden.

Blandt kollegaer i parlamentet bliver hun omtalt som den dygtigste socialdemokrat, der har været i politik i mange år. Hun er ordentlig. Hun bruger ikke billige metoder i valgkampen, som andre politikere kan være tilbøjelige til. Og så er hun ekstremt flittig.

Men hun er også hende den ikke-så-kendte, der aldrig er blevet partiets spidskandidat.

Jovist ville lidt mere anerkendelse i ny og næ da ikke skade, siger hun. Hun så da også gerne, at der i Politikens fødselsdagsportræt i anledning af hendes 50-års fødselsdag havde stået noget andet, end at hun, selv om hun har været medlem af Europa-Parlamentet i mere end ti år, endnu ikke er blevet valgt som spidskandidat for Socialdemokratiet. Det til trods for, at der i løbet af hendes EU-karriere har været tre forskellige spidskandidater: Poul Nyrup Rasmussen, Dan Jørgensen og nu Jeppe Kofod.

Men uanset hvor kendt eller ukendt hun er, uanset om hun nogensinde er blevet eller bliver spidskandidat, så ved Christel Schaldemose godt, hvorfor hun trods rejsecirkus og fravær fra familien igen stiller op til europaparlamentsvalget: Hun vil skabe forandring og lave lovgivning, som de europæiske borgere kan mærke i deres hverdag. Helt hjemme i stuerne.

De næste fem år bliver indsatsen over for social dumping den vigtigste for Christel Schaldemose. Ifølge hende er det en helt central nøgle til at skabe større folkelig opbakning til EU.

»Jeg vil gerne være med til at sikre, at vi får et langt mere fair arbejdsmarked på det indre marked, og at medlemslandene skal have mulighed for at sikre, at vores arbejdstagere – uanset om de er rumænere eller danskere – bliver behandlet ordentligt og lige. Det er en helt grundlæggende forudsætning for, at der i de vestlige lande vil være opbakning til det europæiske samarbejde i fremtiden«, siger hun.

»Brexit og De Gule Veste er et symptom på, at der er noget, vi ikke har gjort godt nok. Det skal vi lytte til for at prøve at finde ud af, hvad det er, der gør folk bekymrede for det europæiske samarbejde. Vi skal ned til roden af årsagen til, at folk er utilfredse. Og jeg tror, at en af rødderne er, at folk ikke har set en reallønsfremgang, men i stedet bliver presset på lønningerne af vandrende arbejdskraft«.

En dansk EU-skilsmisse ville åbne op for muligheden for at føre selvstændig indvandringspolitik og være et værktøj i bekæmpelsen af social dumping. Hvad tænker du om den løsning?