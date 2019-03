En 74 sider lang tekst på nettet er i fokus, efter at 49 blev dræbt i angreb på moskéer i New Zealand

Dokumentet henviser til den dømte terrorist Anders Behring Breivik og beskrives som et manifest, der udgør baggrunden for angreb i Christchurch. Den hvide mand er udsat for folkedrab, lyder det blandt andet.

Tre sætninger i træk med præcis samme ordlyd: »Det er fødselsraterne. Det er fødselsraterne. Det er fødselsraterne«.

Sådan står der i starten af et 74 sider langt dokument, der tiltrækker sig opmærksomhed efter angrebene på to moskéer i Christchurch i New Zealand, hvor 49 personer blev slået ihjel under fredagsbønnen. Endnu er det småt med oplysningerne om oprindelsen af dokumentet, men en formodet hovedperson bag angrebene på moskéerne påstår i dokumentet, at han udførte angrebet.

Den Store Udskiftning

Politiet i New Zealand har ikke bekræftet, at den person, der er anholdt og sigtet for drab i sagen, er identisk med personen, der i dokumentet præsenterer sig som en almindelig 28 år gammel mand, der er født og vokset op i en helt almindelig australsk middelklasse-familie. Ej heller har politiet sagt, at den mand, der med et kamera på hjelmen optog en 17 minutter lang video af sin udåd, er identisk med den australske statsborger, der hævder at have skrevet dokumentet.

Men ifølge oplysninger på nettet skulle dokumentet angiveligt i første omgang have ligget på en profil på Facebook, hvor ugerningen blev live-transmitteret. Facebook har fjernet videoen.

Dokumentet bærer titlen »The Great Replacement«, der kan oversættes til Den Store Udskiftning. Det beskriver, hvordan den hvide befolkning i såvel Europa som New Zealand og Australien er ved at blive udskiftet med immigranter. Hvide mennesker får alt for få børn, og vestlige lande er ved at blive overtaget gennem en etnisk, kulturel og racemæssig udskiftning. Det er et folkedrab mod hvide, står der.

Dokumentet rummer et længere afsnit på 18 sider, hvor forfatteren svarer på de spørgsmål, han tilsyneladende forventer, at der vil blive rettet mod ham efter angrebet. En slags fiktivt interview.

Hvorfor udførte du angrebet?, lyder et af spørgsmålene, og en lang række årsager bliver opstillet. Den øverste bliver omtalt som vigtigste årsag: At vise de indtrængende fjender, at »vores landområder vil aldrig blive deres, at vores hjemlande er vores egne, og at, så længe den hvide mand stadig lever, vil de ALDRIG erobre vores lande, og de vil aldrig udskifte vores folk«.

Den svenske terrorforsker Magnus Ranstorp har læst dokumentet og skriver på Twitter, at der er tale om »endnu en narcissistisk højreekstremistisk terrorist, der skaber sin forskruede fantasiverden«.

Inspireret af norsk massemorder

Af dokumentet fremgår også, at angrebet i New Zealand er hævn for en stribe terrorangreb i Europa.

Heriblandt nævnes specifikt hævn for Ebba Akerlund, som var den svenske pige, der 12 år gammel blev dræbt under et angreb med en lastbil i Stockholm for to år siden. Dette dødsfald gjorde tilsyneladende et stærkt indtryk på forfatteren, der i dokumentet skriver, at han var på rejse i Europa på dette tidspunkt:

»Jeg kunne ikke længere ignorere angrebene. Det var angreb på mit folk, min kultur, på min tro og min sjæl«.

Forfatteren skriver, at han især er inspireret Anders Behring Breivik, som er den terrorist, der i 2011 dræbte 77 mennesker under to angreb i henholdsvis Oslo og øen Utøya. Han er også inspireret af andre gerningsmænd fra masseskyderier.