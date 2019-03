Portræt: Idrætslærer for naboens børn er nu formodet massemorder

Politiken tegner et portræt af den selverklærede forsvarer for den hvide race, der formodes at stå bag livestreamen på Facebook af det brutale mord på 49 bedende muslimer.

FOR ABONNENTER

Det var fredag og tid til bøn, og et stort antal mennesker havde forsamlet sig i to moskeer i den newzealandske by Christchurch. Men det endte i et blodbad med mindst 49 døde og 50 sårede, da et endnu ikke bekræftet antal gerningsmænd trængte ind og med et væld af våben likviderede tilfældige muslimer, mens de skreg for deres liv.