30 år efter Murens fald er der stadig stor forskel på øst og vest

Oppositionen i parlamentet vil have kvoteordning eller tvangsforflyttet politikere til det gamle DDR for at udjævne forskellen

De spørgsmål, turister oftest stiller i Berlins gader, er, »hvor gik Muren« og »er vi i øst eller vest nu?«. I går kom en ny variant i det tyske parlament, Forbundsdagen, da politikerne spurgte hinanden: »Hvor er egentlig østtyskerne?«.

Ikke i samfundets top, ej heller i parlamentet, lyder det nedslående svar i en ny undersøgelse fra Universitetet i Leipzig. Den viser, at det her i 30-året for Murens fald ikke just står prangende til med repræsentation fra det hedengangne DDR i toppen af det tyske samfund.

Et par tal viser, hvorfor man i går i Forbundsdagen diskuterede forholdet: Der er 120 departementschefer i tyske ministerier, heraf er 3 fra Østtyskland. Befolkningen i de delstater, som engang hørte til DDR, udgør 17 procent af alle tyskere, men de besætter kun 1,7 procent af topposterne i det tyske samfund. Kun 14,6 procent af politikerne i parlamentet kommer fra øst.

»Man kunne få det indtryk, at Muren slet ikke er revet ned, men stadig står her i Berlin«, sagde den tidligere leder af parlamentsgruppen hos partiet Die Linke, Gregor Gysi fra Østberlin, da han i går på talerstolen i Forbundsdagen tog fat på det ømtålelige emne.

Det gjorde han, fordi partiet Die Linke har foreslået, at der indføres en kvoteordning, så andelen af folkevalgte fra øst bringes i vejret. I øjeblikket lever Forbundsdagen ikke op til kravene i den tyske grundlov om, at alle delstater skal være forholdsmæssigt ligeligt repræsenteret.

Alligevel går regeringen ikke ind for hverken kvoteordning eller et forslag fra det højrenationale Alternative für Deutschland om, at politikere fra parlamentet simpelthen skal flytte bopæl til de østlige delstater. Flytningen skal ifølge AfD betales af staten.

At få den fortsatte skævhed med årsag tilbage i DDR-tiden på dagsordenen fik flere politikere med baggrund i netop det gamle Østtyskland på talerstolen.

»At kun 4 af 100 embedsmænd i Tyskland er fra øst, at ingen af 25 dommere fra højesteret kommer derfra, at ikke en eneste universitetsrektor har baggrund her, burde ikke være muligt. Denne massive underrepræsentation fører til mistro over for det forenede Tyskland og til vrede og frustration. Det må vi ændre, men jeg er dog ikke sikker på, at kvoter er den rigtige måde at gøre det på«, sagde socialdemokraten Elisabeth Kaiser fra Gera i delstaten Thüringen i debatten.

Er Merkel fra øst eller vest?

For Christian Hirte, CDU’er fra Bad Salzungen, ligeledes i Thüringen, er der til gengæld ingen tvivl.

»En kvoteordning vil bare får den arme Ossi (slangord om folk fra det gamle øst – Ost – modsat folk fra vest, Wessis, red.) til at føle sig helt overbevist om sin egen offerrolle ... Skal vi så også have en kvote for eksempelvis fodboldspillerne på landsholdet«, spurgte han fra talerstolen.

Det er, påpegede Christian Hirte videre, et åbent spørgsmål, hvem der egentlig er østtyskere i det moderne Tyskland, hvilket gør en kvoteordning svær at håndtere. »Er Angela Merkel, der er født i Hamburg i vest, men opvokset i Templin i øst, for eksempel Ossi eller Wessi«, spurgte han og svarede selv:

»Nej, for mig er hun en glimrende kansler for hele landet«.

For AfD er det ikke nok med en kvoteordning. Partiet vil have mulighed for at tvangsforflytte folkevalgte til de østlige delstater. Flytningen skal dog betales med offentlige euro.

Debatten i Forbundsdagen endte med en vedtagelse af at fortsætte udvalgsarbejde med henblik på et eventuelt lovforslag om kvoter eller forflytning af politikere.

Det vil dog kun løse en del af problemet, mener økonomiprofessor Marcel Fratzscher fra Det Tyske Institut for Økonomisk Forskning, DIW, i Berlin.

»En stor del af forklaringen på forskellen er netværk. Mænd fra Vesttyskland, som har mødt hinanden på universitetet eller i andre sammenhænge, hjælper hinanden frem. Det er en af årsagerne til, at der ikke er mange kvinder eller folk fra Østtyskland i toppen af det tyske samfund«, siger han til ZDF.