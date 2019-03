USA-analyse: Republikansk modstand tvinger Trump til sit allerførste veto

Trump forsøgte at få en afstemning om kontroversiel national nødretstilstand til at handle om at være for eller imod ham. Alligevel stemte et overraskende antal republikanske senatorer imod præsidenten og tvang ham til at bruge veto-ret.

Sent onsdag aften, mens han var ved at spise middag med hustruen Melania, fik præsident Trump besøg af tre uønskede gæster.

De tre republikanske senatorer, der dukkede op ved middagsbordet i Det Hvide Hus, er ellers normalt nogle af dem præsidenten gerne byder velkommen i sit hjem.

Lindsey Graham fra South Carolina, Ted Cruz fra Texas og Ben Sasse fra den midtvestlige stat Nebraska er i Trumps præsidentperiode efterhånden blevet kendt som en slags trip-trap-træsko af loyalitet og lovprisning af præsidenten – næsten uanset hvad. Men onsdag aften brasede de tre senatorer ind uden invitation.

Her forsøgte de at få præsidenten til at skifte mening om den nationale nødretstilstand, han erklærede for en måned siden for at få penge til sin grænsemur uden om Kongressen.

At bruge undtagelsestilstanden på den måde er aldrig blevet gjort før af nogen anden præsident i historien.

Handlingen kan danne præcedens for, at præsidenter fremover kan bruge nødretstilstanden til at gå uden om Kongressen i alle mulige slags situationer – helt som det passer dem. At udvide en præsidents magtbeføjelser på bekostning af Kongressens har mødt stor modstand fra politikere fra begge partier. Således også fra de tre dinnerparty-crashende senatorer.

Onsdag var sidste udkald til at få Trump til at skifte mening. Dagen efter var der afstemning i Senatet om en resolution, hvis mål var at spænde ben for hans nødret.

Men som flere medier beretter, gik de tre senatorer derfra med uforettet sag. Trump afviste at opgive sin plan.

Præsidenten sagde ifølge Washington Post, at de tre herrer da bare kunne stemme, som de ville, og sendte dem hjem med en skideballe for at have forstyrret hans middag.

Flere afstemninger imod Trump

Næste dag stemte Senatet om resolutionen. Hele 12 republikanske senatorer stemte med demokraterne og skabte et flertal for at gå imod Trumps nødretstilstand.

Flertallet på 59 mod 41 betød, at Trump for at få sin vilje fredag blev tvunget til at udstede et veto mod Senatets resolution. En ret præsidenten har ved mindre et forslag har to tredjedeles flertal i Senatet bag sig.

Vetoet er det allerførste i Trumps præsidenttid.

Det er bemærkelsesværdigt og uprøvet at se hele 12 republikanske senatorer gå imod Trump i sådan en afstemning. Det bliver af amerikanske analytikere set som den stærkeste irettesættelse af Trump fra egne rækker til dato. Det endda med en afstemning, der går imod hans allerstørste mærkesag: Muren mod den sydlige grænse.

Men for dem handlede afstemningen ikke om at være for muren eller ej, understregede flere af de 12 republikanske senatorer. Deriblandt Tennessees Lamar Alexander:

»Vores nations grundlæggere gav Kongressen magt til at godkende alle udgifter, således at præsidenten ikke ville have for meget magt. Dette opsyn over den udøvende magt er en afgørende kilde til vores frihed«, forklarede han, da han afgav sin stemme.

Afstemningen sker i en uge, hvor to andre kongresafstemninger gik imod Trumps ønsker ved hjælp af flere republikanske politikeres stemmer. Onsdag faldt syv republikanske senatorer ud af partigeleddet og stemte for at ende militærhjælp til Saudi Arabiens krig i Yemen i protest over landets mord på journalist Jamal Khashoggi. Trods mordet har Trump stået Saudi Arabien bi.

Igen torsdag stemte samtlige medlemmer i Repræsentanternes Hus enstemmigt for at offentliggøre resultaterne i den snarlige ruslandsundersøgelse. En undersøgelse hvis legitimitet Trump næsten dagligt har undermineret, siden den blev sat i gang.

Trusler og ros

Inden Trump fredag eftermiddag underskrev vetoet i Det Ovale Kontor, roste han på Twitter de republikanerne, der havde stemt, som han ønskede.