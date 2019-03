Premierminister vil ændre våbenlov: Formodet gerningsmand havde lovligt skaffet sig fem våben til terrorangrebet Bevæbnet person dræbte 49 i moskéer i Christchurch. Brug for ændring af våbenlov, mener premierminister.

New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, varsler stramninger af landets våbenlovgivning efter angreb.

Det sker lørdag lokal tid ved et pressemøde i Christchurch i New Zealand, hvor hun fortæller, at den formodede gerningsmand havde en våbentilladelse til fem våben, han brugte i terrorangrebet, som dræbte 49 og sårede over 40 muslimer ved to moskeer.

»Vores våbenlov vil blive ændret«, siger Jacinda Ardern.

Adspurgt hvilke ændringer der konkret skal foretages, svarer premierministeren dog afvigende.

Hun mener, at det er tydeligt, at der skal gøres noget, når den formodede gerningsmand kunne få sine våben på lovlig vis.

»Folk vil ønske en forandring, og det forpligter jeg mig til«, siger premierministeren.

I alt 49 personer blev dræbt ved angrebet fredag. Ofrene kommer fra forskellige muslimske lande, fortæller premierministeren.

41 af ofrene blev dræbt i moskéen Masjid al Noor i den centrale del af Christchurch. Syv andre blev skudt og dræbt i moskéen Linwood Ave - tre af dem uden for bygningen.

Det sidste offer er afgået ved døden efterfølgende.

Ritzau