»Det var absolut hans plan at fortsætte«: Den formodede gerningsmand blev stoppet med flere våben i bilen

Mindst 49 mistede livet i angrebene på to moskeer i byen Christchurch i New Zealand fredag. En 14-årig dreng er blandt de dræbte.

Den 28-årige formodede gerningsmand bag fredagens terrorhandling i New Zealand var langtfra færdig.

Da to lokale politibetjente stoppede ham, blev der fundet flere våben i den hvide personbil, han kørte i, og det var hans klare intention at bruge dem, siger New Zealands premierminister på et pressemøde.

»Det var absolut hans plan at fortsætte sit angreb«, siger Jacinda Ardern ifølge newzealandske medier.

Der gik 36 minutter, fra politiet blev alarmeret om angrebet, til den formodede gerningsmand, som ifølge politiet formentlig handlede alene, blev stoppet. Yderligere tre personer blev fredag anholdt, men deres rolle er uklar.

Angrebet begyndte fredag, da den væbnede gerningsmand entrerede en moske i centrum af byen Christchurch, hvor et stort antal mennesker havde samlet sig til bøn. Med sig havde han et semiautomatisk skydevåben, som han kort efter åbnede ild med. Det hele blev livetransmitteret og spredt via Facebook og Google.

Optrådte ikke på på efterretningstjenestens lister

Det er politiets opfattelse, at den 28-årige anholdte mand, der nu er varetægtsfængslet frem til 5. april, indtil videre for et drab, også står bag et angreb på en anden moske i yderkanten af Christchurch i bydelen Linwood. Begge angreb var ovre efter 7 minutter, oplyser politiet.

I alt mistede 49 mennesker livet i de to angreb, heriblandt en 14-årig dreng, mens 36 er sårede og fortsat indlagt på hospitalet. To børn på henholdsvis 2 og 13 år er blandt de sårede. Begge er udenfor livsfare.

Selv om angrebet var planlagt, optrådte den formodede gerningsmand ikke på listerne hos efterretningstjenesterne i hverken Australien eller New Zealand, siger premierministeren på pressemødet.

Jacinda Ardern har bebudet, at landets våbenlov skal ændres, ikke mindst fordi det er kommet frem, at den formodede gerningsmand havde tilladelse til at bære våben.