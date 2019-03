Rusland vil svare igen på nye sanktioner fra EU

Ruslands udenrigsministerium siger, at det vil svare igen på nye EU-sanktioner. Ministeriet kalder sanktionerne et udtryk for hykleri og kynisme.

»Rusland vil svare igen på EU's sanktioner på baggrund af episoden i Kertj-strædet i november«, hedder det i en erklæring fra ministeriet ifølge nyhedsbureauet RIA.

Rusland beskylder EU for at nægte russerne retten til at forsvare deres lands grænser.

Det er en henvisning til, at USA, Canada og EU fredag indførte nye sanktioner. Sanktionerne er reaktion på Ruslands angreb i november 2018 på tre ukrainske skibe, landets annektering af Krimhalvøen og de russiske aktiviteter i konfliktområdet i det østlige Ukraine.

De tre ukrainske flådefartøjer blev beskudt af russiske skibe i Kertj-strædet, da de var på vej ind i Det Asovske Hav i det østlige Ukraine.

En gruppe ukrainske søfolk blev tilbageholdt af Rusland efter konfrontationen i Kertj-strædet. Ukraine indførte 30 dages militær undtagelsestilstand.

»USA og vore transatlantiske partnere vil ikke tillade, at Ruslands fortsatte aggressioner i Ukraine er ubesvarede«, hedder det i en erklæring fra USA's finansminister, Steven Mnuchin.

De nye sanktioner er rettet mod seks russiske embedsmænd, seks af landets virksomheder i forsvarsindustrien, et energiselskab og et byggeforetagende. Alle de berørte får deres aktiver og interesser i udlandet indefrosset, og de kan ikke handle med EU-borgere, amerikanere og canadiere.

Fire af de seks embedsmænd arbejder for kystbevogtningen eller hos myndighederne for grænsekontrol, hvorved de var involveret i konfrontation i Kertj-strædet.

Rusland annekterede i 2014 den ukrainske halvø Krim og har siden været ramt af vestlige sanktioner.

ritzau