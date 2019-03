Demonstranter kaster røgbomber og plyndrer luksusbutikker på Champs-Èlysées i Paris

Klædt i gule veste og med heftig maskering gik demonstranter til angreb på en stribe luksuriøse butikker på prominente Champs-Èlysées i Paris lørdag eftermiddag.

Det mere end 100 år gamle brasserie Fourquet’s blev smadret. Den samme skæbne led butikker fra mærkerne Hugo Boss og Lacoste og flere andre.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Protestbevægelsen De Gule Veste var på gaden i Paris for 18. uge i træk og mønstrede ifølge det franske medie Le Monde mellem syv og otte tusinde mennesker, som blandt andet indtog avenuen i det centrale Paris.

Ludovic, 37 ans, venu de la Somme, tranquillement assis au coin du feu, fâché que les pompiers viennent éteindre sa source de chaleur. pic.twitter.com/nMyw6HX2qf — Henri Seckel (@hseckel) 16. marts 2019

De seneste uger er antallet af fremmødte svundet ind. På forhånd havde demonstranterne på nettet udråbt lørdagens protester som det »ultimatum, der skulle få »regeringen og de magtfulde« til at lytte.

Endnu engang udviklede demonstrationen sig til voldelige sammenstød mellem politiet og demonstranter, der er utilfredse med præsident Emmanuel Macrons politik. Der blev tændt bål på gaden, og i et nærliggende kvarter blev mindst én bil brændt af.

Foto: Zakaria Abdelkafi/Ritzau Scanpix For 18. uge i træk demonstrerer protestbevægelsen De Gule Veste mod den førte politik i Frankrig.

Vil have formueskatten igen

Uroen eskalerede, da demonstranterne kastede røgbomber mod politiet, som svarede igen med tåregas og vandkanoner i et forsøg på at lægge en dæmper på protesterne.

Flere butikker havde forberedt sig på urolighederne ved at barrikadere deres facader med store træplader. Og dem, der ikke havde, måtte i mange tilfælde se deres ruder splintre. I en nærliggende bydel brændte en gruppe demonstranter en bil af.

Foto: Zakaria Abdelkafi/Ritzau Scanpix Adskillige butikker på avenuen Champs-Èlysées i Paris fik lørdag smadret sine vinduer.

Bevægelsen slog rødder i maj 2018, da en kvinde ved navn Priscilla Ludosky på Facebook protesterede mod Emmanuel Macrons bebudede afgiftsforhøjelser på diesel og benzin på henholdsvis 58 øre og 29 øre.

De Gule Veste betegner de stigende benzinpriser, som dråben, der får bægeret til at flyde over i et Frankrig, hvor mange er presset af lave lønninger og høje skatter og derfor har svært ved at få hverdagen til at hænge sammen.

Det er også baggrunden for, at demonstranterne vil have formueskatten genindført i Frankrig, så de velstillede kan bidrage mere. Macron afskaffede formueskatten kort efter sin indtrædelse som præsident og han afviser at genindføre den.

Macron har i forsøget på at komme i kritikken i møde blandt andet hævet mindste lønnen med 100 euro om måneden. Også de planlagte prisstigninger på benzinen frem mod 2022 har præsidenten droppet.