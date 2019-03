Præsidentvalg i Slovakiet skal ud i afgørende runde

Slovakiet må vente indtil den 30. marts, før det står fast, hvem der bliver landets nye præsident.

Ved den første valgrunde lørdag fik det politisk ubeskrevne blad Zuzana Caputova langt de fleste stemmer, men kom ikke over de 50 procent, som kræves for at vinde valget i første hug.

Dermed skal hun ud i en anden og afgørende valgrunde den 30. marts mod regeringspartiet Smer-SD's kandidat, EU-kommissæren Maros Sefcovic.

Vinder den 45-årige Caputova, der er advokat og kendt som en arg modstander af regeringen, også den duel, bliver hun Slovakiets første kvindelige præsident.

Med 99,4 af stemmerne talt op fra lørdagens afstemning står Zuzana Caputova til en opbakning på 40,5 procent. Det er langt mere end de 18,7 procent, som stemte på Maros Sefcovic.

I alt stillede 13 kandidater op ved lørdagens runde ifølge nyhedsbureauet AP.

Meningsmålinger peger på Caputova som vinder

En ny meningsmåling antyder, at Caputova vinder en jordskredssejr ved den afgørende runde, skriver nyhedsbureauet AFP.

Caputova står til næsten 65 procent af stemmerne, mens Sefcovic støttes af 35 procent i målingen fra Focus.

Den siddende præsident, Andrej Kiska, har ikke søgt genvalg.

Kiska har dog opfordret vælgerne til at sætte kryds ved Caputova, der i sin valgkamp især har lagt vægt på at ville komme korruption til livs.

»Jeg ser budskabet fra vælgerne som en stærk opfordring til forandringer«, siger Caputova natten til søndag om sin klare sejr i første runde.

Politisk krise efter drab på kritisk journalist

Slovakiet blev for et år siden kastet ud i en stor politisk krise efter drabet på en journalist, som var i færd med at afdække korruption på højt niveau i det politiske system.

Journalisten, Jan Kuciak, og hans forlovede, Martina Kusnirova, blev skudt ned foran deres hjem i februar 2018.

Det skete, kort før Kuciak skulle offentliggøre en afslørende artikel om påståede forbindelser mellem slovakiske politikere og den italienske mafia.

Dobbeltdrabet fik titusindvis af slovakker, deriblandt Zuzana Caputova, til at demonstrere mod det politiske establishment, skriver AP.

Samtidig vendte mange vælgere ryggen til Slovakiets største parti, Smer-SD.

Præsidentembedet i Slovakiet er i høj grad en ceremoniel post.

Men præsidenten har blandt andet beføjelse til at afsætte premierministeren samt til at nedlægge veto mod udnævnelsen af nye anklagere og dommere, hvilket ses som afgørende i kampen mod korruption.

ritzau