Blodig video af terrorangrebet i New Zealand blev delt mindst 1,5 millioner gange på Facebook det første døgn

Dødstallet ved fredagens terrorangreb på to moskeer i byen Christchurch er steget til 50. Yderligere 36 er fortsat såret. Politiet mener, at en 28-årig australier er den eneste gerningsmand.

I hænderne havde han et semiautomatisk skydevåben. I panden et videokamera.

Gerningsmanden bag fredagens terrorhandling i New Zealand livestreamede sit angreb på moskeeen Masjid al Noor i byen Christchurh, hvor mange muslimer var samlet til bøn.

Optagelsen begyndte kl. 13.33 lokal tid fredag. Og slutter 13.49.

I den 16 minutter lange video kunne man se ham træde ind i moskeen og skyde mænd, kvinder og børn på klods hold. Videoen blev delt på Facebook, hvor det sociale medie kom på overarbejde for at fjerne de voldsomme billeder. I løbet af 24 timer fjernede det sociale medie videoen 1,5 millioner gange, oplyser Facebook.

Kort efter angrebet på Masjid al Noor-moskeen fortsatte gerningsmanden til en anden moske i kvarteret Linwood, hvor han også skød og dræbte adskillige mennesker.

Klokken var ifølge det newzealandske medie Stuff 14.17 lokal tid, da den formodede gerningsmand, en 28-årig australier, blev stoppet i en hvid personbil af to lokale politibetjente. Det var 36 minutter efter den første alarm til politiet. Lørdag blev den anholdte varetægtsfængslet for drab frem til 5. april.

Dødstal stiger

Politiet mener, at den 28-årige var alene om at udføre de to angreb. Tidligere blev der ellers spekuleret i, om der var tale om flere gerningsmænd, og politiet anholdte fredag tre andre personer. Ingen af dem havde dog noget med selve angrebet at gøre, oplyser politiet på et pressemøde søndag formiddag lokal tid ifølge Ritzau.

»På nuværende tidspunkt er der kun én person, der er sigtet for angrebene«, siger politikommissær Mike Bush på pressemødet.

På pressemødet fortæller politiet også, at dødstallet er steget til 50 personer. 42 personer er meldt dræbt ved Masjid al Noor-moskeen. 7 ved moskeen i Linwood. Det er uvist, hvor det sidste offer er fundet. 36 personer er fortsat indlagt, heraf er 2 i kritisk tilstand.

I dagene før angrebet lagde den formodede gerningsmand billeder op af sine våben på sin profil på Twitter.

Han delte også en række filer, der udgjorde et 74-siders manifest, hvori han tilsyneladende forklarer baggrunden for angrebet. I manifestet kan man ifølge det undersøgende medie Bellingcat læse, at han beskriver sig selv som en »kebabfjerner«.

Han mener, at muslimer er ved at overtage den vestlige verden, mens den hvide race er på vej mod afgrunden.

»HVORFOR GØR INGEN NOGET? HVORFOR GØR JEG IKKE NOGET«, spørger forfatteren i manifestet.

Politiet har dog endnu ikke verificeret manifestet. Man kæmper også fortsat med at identificere de dræbte. De første er blevet identificeret.