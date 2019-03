Joe Biden stiller op til præsidentvalg - eller? Med en fortalelse synes Joe Biden at have bekræftet forlydender om, at han vil stille op mod Donald Trump.

Den demokratiske toppolitiker Joe Biden, der var vicepræsident under Barack Obama fra 2009 til 2017, har endnu ikke gjort det klart, om han vil stille op og forsøge at blive sit partis præsidentkandidat ved valget i 2020.

Men ved en større partisammenkomst i sin hjemstat, Delaware, synes Biden med en fortalelse at have bekræftet mange forlydender om, at han vil være blandt præsidentkandidaterne.

Han sagde, at hans politiske resultater var de mest progressive blandt 'alle dem, som stiller op ved valget'. Da mange i salen begyndte at juble, rettede han det til 'alle dem, som kunne tænkes at stille op'.

Men mange forsøgte at fastholde ham på fortalelsen ved at rejse sig og taktfast råbe 'run Joe run', mens Biden sagde:

» Jeg mente det ikke.

I sin tale i byen Dover sagde den 76-årige Biden, at tiden er inde til at genskabe USA's 'rygrad', men at det er nødvendigt med konsensus for at komme videre og ændre det nuværende politiske landskab, som han kalder 'ondt' og 'småtskårent'.

Biden kalder præsidentvalget i 2020 for det vigtigste i USA i et århundrede.

Den demokratiske veteranpolitiker er i mange måneder blevet omtalt som en sandsynlig modkandidat til præsident Donald Trump. Han ligger i toppen af de fleste demokratiske meningsmålinger, men han er under pres for melde ud snart.

En af Bidens potentielle rivaler er det tidligere kongresmedlem Beto O'Rourke fra Texas, som tidligere på ugen meddelte sit kandidatur.

Biden, som er en konsensussøgende pragmatisk politiker og et symbol på 'establishment-politikerne' i Washington, vil ifølge The New York Times' kilder efter al sandsynlighed erklære sig som kandidat i midten af april.

ritzau