Nu kommer spørgsmålet også til New Zealand: Hvor meget opmærksomhed skal man give en formodet massemorder

Den mistænkte drabsmand i New Zealand har fyret sin advokat og vil forsvare sig selv i retten. Ligesom det var tilfældet med Breivik, rejser det bekymring for, at han vil bruge de kommende retsmøder til at udbrede sine ekstremistiske synspunkter.

Den 28-årige mand, der menes at stå bag skudmassakren fredag mod to moskéer i New Zeland, vil angiveligt forsvare sig selv alene ved den kommende retssag imod ham.

Advokaten Richard Peters var ellers udset til at skulle være hans forsvarer, men natten til mandag dansk tid bekræftede han over for avisen New Zealand Herald, at hans klient havde fyret ham, fordi han ville forsvare sig selv i retten.

Ifølge New Zealand Herald rejser beslutningen bekymring for, at den 28-årige mand vil bruge de kommende retsmøder som en reklamesøjle for sig selv og sine stærkt ekstremistiske synspunkter.

Dermed begynder skudmassakren i New Zealand at trække stadig flere paralleller til den debat, der rejste sig i Norge, da massemorderen og terroristen Anders Behring Breivik i 2012 henover flere måneder fik mulighed for at lufte sine synspunkter i retten.

Mange kritikere mente dengang, at medierne skulle censurere sig selv og undlade at referere hans udtalelser, fordi Brevik åbenlyst gav udtryk for, at han anså retssagen imod ham som en mulighed for at udbrede sine synspunkter.

Men denne opfordring til selvcensur i medierne vakte stor forargelse blandt mange af de pårørende til de unge, der var blevet dræbt på Utøya, fordi verden efter deres mening kun kunne tage ved lære af Brevik, hvis hans ekstemistiske holdninger kom frem i lyset.

Diskussionen afspejler sig også i det informationscenter, som er blevet etableret i centrum af Oslo lige op ad den regeringsbygning, hvor Breivik anbragte sin bombe, inden han tog videre til Utøya.

Informationscentret fortæller historien om Breiviks angreb og om hans ofre, men undlader at videregive oplysninger om den ideologi, der lå bag angrebet.

Inspireret af Breivik

I New Zealand har den 28-årige formodede gerningsmand bag fredagens massakre sagt, at han var inspireret af Brevik, og ligesom Breivik offentliggjorde han kort tid inden massakren et manifest, der var stærkt hadefuldt over for muslimer.

I weekenden steg dødstallet for massakren til 50, efter at myndighederne fandt endnu et lig i Al Noor-moskéen, hvor gerningsmanden indledte sine skyderier.

Politiet i New Zealand sagde i weekenden ifølge avisen Wall Street Journal, at efterforskerne endnu ikke var helt overbeviste om, at den 28-årige mand havde handlet alene. Men to andre personer, der blev arresteret i fredags, har ifølge politiet intet at gøre med massakren.

De første begravelser af ofrene ventes at begynde mandag. Den lange ventetid har været smertefuld for mange af de pårørende, idet ofrene var muslimer, hvor religionen foreskriver, at man skal begraves inden for det første døgn. For myndighederne har det imidlertid været afgørende at idenficere den præcise dødsårsag, før ligene kunne frigives.

Manifest sendt til premierminister

En talsmand for den new zealandske premierminister, Jacinda Ardern, sagde søndag, at en kopi af den formodede gerningsmands manifest var blevet sendt til en af premierministerens emailkonti umiddelbart inden, at angrebet var begyndt. Ifølge talsmanden sendte en medarbejder straks emailen videre til sikkerhedsfolkene i New Zealands parlament.

»Fordi emailen ikke indeholdt detaljer om angrebet, dets karakter eller sted, og blev modtaget blot få minutter før, at angrebet begyndte, var det desværre ikke muligt at forhindre, hvad der skete«, sagde talsmanden ifølge Wall Street Journal.