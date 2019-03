Med et digitalt abonement får du fuld adgang til hele politiken.dk, alle nyhedsbreve og e-avisen leveret hver aften.

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder

Tilmeld dig vores morgennyhedsbrev og lad os give dig en god start på dagen med et håndplukket overblik over de væsentligste nyheder Du er nu tilmeldt nyhedsbrevet Politiken Morgen.

Tak for din tilmelding!

New Zealands regering er nået til enighed om våbenreform Efter fredagens blodige angreb på to moskéer vil New Zealands regering præsentere en reform af våbenloven.

New Zealands regering er i princippet nået til enighed om at stramme våbenloven i landet. Det oplyser New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, tidligt mandag morgen dansk tid. Det skriver nyhedsbureauet AFP. »Vi har taget en beslutning som regering, vi står sammen«, siger Ardern. De nærmere detaljer er endnu ikke på plads. Men en ny våbenreform vil blive præsenteret inden mandag den 25. marts, oplyser hun. »Dette betyder i sidste ende, at vi vil have fremlagt reformer, som jeg tror, vil gøre vores samfund mere sikkert, inden for ti dage efter denne forfærdelige terrorhandling«, siger hun ifølge nyhedsbureauet Reuters. Meldingen kommer efter fredagens blodige angreb på to moskéer i Christchurch, hvor 50 personer blev dræbt. Premierministeren oplyser samtidig, at der vil blive igangsat en undersøgelse af hændelserne forud for angrebet, samt hvorvidt myndighederne kunne have gjort noget anderledes. ritzau