Våbenhandler solgte fire våben med ammunition til formodet gerningsmand inden massedrabet

Politiet i Christchurch fastslår, at efterforskningen entydigt peger på, at der kun er én gerningsmand bag massakren i to moskéer i fredags. Men han kan sagtens have haft andre til at støtte sig, og det er et spor, efterforskerne graver dybt i. Inden angrebet købte den fængslede australier våben på nettet.

Den formodede gerningsmand bag terrorangrebet i New Zealand, hvor 50 mennesker blev dræbt og et tilsvarende antal såret, købte forinden massedrabet fire våben og tilhørende ammunition i en butik i Christchurch, hvor angrebene fandt sted. Det skete via en politigodkendt salgsproces over mail.

Forretningen opdagede intet underligt eller ekstraordinært omkring køberen. Det har ejeren af butikken Gun City, David Tipple, oplyst på et pressemøde, skriver Associated Press.

Ejeren afviser, at han føler noget som helst ansvar for tragedien og sagde ikke noget om, hvorvidt han støtter en stramning af våbenloven og opfordrede til, at den debat kommer på et andet tidspunkt end lige i kølvandet på hændelserne, som er de skudangreb, der har kostet flest liv i landets nyere historie.

»Hvis vi tillader ham at få os til at ændre vores ideologi og vores opførsel, så har han vundet«, siger David Tipple.

Våbenreform inden for ti dage

Men oplysningen om våbenhandleren kommer frem, nogenlunde samtidig med at New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, i lyset af massakren har erklæret, at regeringen inden for ti dage vil præsentere en våbenreform i landet, der er kendt som et fredeligt samfund og har været i chok siden de tragiske angreb på to moskéer i forbindelse med fredagsbønnen i sidste uge. Premierminister er ikke gået i detaljer med indholdet, men har blot fortalt, at en enig regering står bag.

Det er dog endnu uklart, om de våben, som Gun City solgte til den formodede gerningsmand, er identiske med dem, der blev anvendt under skudmassakren. De solgte våben var ikke automatvåben. Premierministeren har sagt, at angriberen anvendte fem våben, to af dem var halvautomatiske og var købt med en almindelig våbenlicens. Våbnene var på ulovlig vis blevet ændret, så de kunne affyre længere salver end syv skud, som der ellers kan være i magasinet.

I timerne efter angrebene, der fandt sted kort før klokken 14 lokal tid i fredags (klokken 2 natten til fredag dansk tid), var der divergerende oplysninger om, hvor mange formodede gerningsmand der udførte angrebene på Al-Noor moskéen og Linwood moskéen. Angrebene skete med få minutters mellemrum, og hurtigt blev i alt fire personer anholdt. En af dem - en 28-årig højreekstremistisk australier bosat i New Zealand, blev sigtet for drab, mens de tre øvrige blev løsladt. En blev sat fri allerede fredag, to andre i weekenden.

Politi: Største efterforskning nogensinde

Men kunne den formodede drabsmand, der i weekenden blev varetægtsfængslet af en dommer i Christchurch, have udført begge angreb? Kunne han efter det videofilmede angreb på Al-Noor moskéen have nået at køre til den anden moské og fortsætte massakren der? Det er politiet i Christchurch overbevist om, har politichef Mike Bush netop fortalt på et pressemøde i New Zealands næststørste by.

»Jeg vil gerne slå fast, at vi er helt overbeviste om, at der kun var en ansvarlig gerningsmand«, lyder det fra politichefen, der dog samtidig understreger, at godt kan være andre folk, der har støttet angrebet og hjulpet den formodede gerningsmanden.

»Dette er en meget meget vigtig del af efterforskningen«, konstaterer Mike Bush.