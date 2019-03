Hollandsk politi jagter 37-årig efter sporvognsskyderi i Utrecht

En 37-årig tyrkisk mand jages efter et skyderi i en sporvogn i den hollandske by Utrecht, oplyser hollandsk politi.

Det begyndte, da en gerningsmand ifølge vidner kort før klokken 11.00 trak et skydevåben og gav sig til at ramme sine medpassagerer en efter en i en sporvogn på Oktoberpladsen i byen. Der meldes om en død og flere sårede.

Nogle havde held til at flygte ud af sporvognen ved at knuse ruder, men ikke alle nåede væk.

Politiet beder nu offentligheden se efter den 37-årige Gökman Tanis, der er født i Tyrkiet, i forbindelse med hændelsen i morges på Oktoberpladsen i Utrecht, men det siges ikke direkte, at der er tale om gerningsmanden, som ses på billede.

På et pressemøde kort for klokken 15 sagde den hollandske statsminister Mark Rutte, at det ikke kunne udelukkedes, at sporvognsskyderiet var terrorrelateret, men sagde ellers, at alle kræfter nu bliver samlet om at finde gerningsmanden.

The police asks you to look out for the 37 year old Gökman Tanis (born in Turkey) associated with the incident this morning at the #24oktoberplein in #Utrecht. Do not approach him but call 0800-6070. pic.twitter.com/U1IWEDtUYu — Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) 18. marts 2019

Opdateres

Byens omkring 300.000 indbyggere bør holde sig inden døre indtil videre, fordi det ikke kan udelukkes, at det kommer til nye skyderier i byen, meddeler politiet via twitter. Børn og unge på skoler vil først få lov at komme ud af bygningerne klokken 22.00 i aften.

Al kollektiv trafik i Utrecht – Hollands 4. største by – er indstillet.