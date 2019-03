Putin vil give bøder for fake news

Ruslands præsident, Vladimir Putin, har underskrevet et dekret, der siger, at informationer, som udviser respektløshed over for myndighederne, kan blokeres på internettet.

Det skriver nyhedsbureauet Tass.

Dekretet siger, at der kan blokeres for adgang på internettet til hjemmesider, der indeholder fornærmende indhold om samfundet, om statslige symboler og regeringsinstitutioner i Rusland.

Det skal ske, ved at Ruslands chefanklager eller statsanklagerens næstkommanderende beder Roskomnadzor, Ruslands kontrolorgan for internettet, om at træffe foranstaltninger, så sådanne informationer fjernes.

Lykkes det ikke at fjerne informationerne, så kan adgangen til den kanal, der har bragt informationerne, lukkes, skriver Tass.

Samtidig åbner dekretet for, at onlinemedier kan få en bøde eller blive lukket, hvis de bringer 'fake news'.

Nyhedsbureauet AP skriver, at det medie, der har bragt sådanne nyheder, får én dag til at fjerne dem. Sker det ikke, griber statsanklageren ind.

Menneskeretsaktivister har advaret om, at dekretet kan misbruges til at slå ned på ytringsfrihed.

ritzau