Jeg vil gerne have brød på bordet efter 1. november. Også med smør på

»Her er ikke noget valg: Vi kan ikke vælge klimaet fra, vi kan ikke vælge den industrielle revolution fra. Det er vilkår, som vi skal sætte retning for. Og hvis ikke vi gør det, hvis ikke vi tager de to udfordringer dybt alvorligt, er det dem, der kommer til at definere vores samfund. I stedet for at vi selv kommer til at forme vores samfund«, siger Margrethe Vestager.

I Bruxelles har rygterne længe svirret om hendes politiske fremtid, for hun er det tætteste, nogen i EU-Kommissionen nogensinde er kommet på at være en stjerne, og her er det ligegyldigt, at hun er fra et lille land, og at Alde-partiet kun er det tredjestørste i EU lige nu. For der står Vestager med flammeskrift på det internationale medietapet, betegnelsen Lady Vestager er hørt på de lange gange i EU-Kommissionen, og selv om hun også møder modvind og har tabt flere retssager, er hun stadig et kæmpestort navn i Bruxelles.

Derfor overskygger hun også de andre, selv om listen indeholder stærke europæiske navne som Alde’s gruppeformand i parlamentet, belgiske Guy Verhofstadt, EU-kommissær Emma Bonino fra Italien, EU-kommissær Violeta Bulc fra Slovenien, FDP’s Nicola Beer fra Tyskland, Katalin Cseh fra Ungarn og spanske Luis Gariciano fra Ciudadanos.

De europæiske partier spænder vidt, for eksempel sidder både Venstre og Radikale Venstre i Alde-partiet, og der er også partier med, som rækker helt over til danske SF holdningsmæssigt. Noget af det samme gælder for de øvrige politiske familier i EU, og hvor det tidligere har været EPP, de konservative, og PES, socialdemokraterne, der har kunnet danne flertal, ser det denne gang ud til at blive en bredere koalition. Hvor Alde nu nævnes som en selvfølgelighed.

»I forhold til det europæiske demokrati ser det ud til, at vi får en meget bredere midte, og med den diskussion, vi de seneste 5 år har haft om retsstaten og truslen mod retsstaten, giver det rigtig god mening at etablere en bred koalition, så vi er stærke nok til at fastholde det, der er hele fundamentet for vores europæiske demokrati«, siger Vestager.

Altså et modsvar til partier som polske Lov og Retfærdighed, ungarske Fidesz og de rumænske socialdemokrater, som alle er under anklage for at underminere rules of law, retsstatsprincipperne.

Vestager ser gerne flere med i den brede koalition, for eksempel franske La Republique En Marche!, præsident Emmanuel Macrons parti.

»I Alde har vi et stærkt fællesskab med Republique En Marche!, både i deres tilgang til politik og i den måde, præsidenten forsøger at forny det franske samfund på«, siger hun og tilføjer, at det jo ikke er uden konflikter, med henvisning til de protester fra De Gule Veste, som lørdag efter lørdag rammer og lammer franske byer.

»Jeg ved godt, at det kan lyde som omsvøb i forhold til at tale navne og poster, men en kommission kan altså ikke gøre et godt stykke arbejde, hvis ikke der er et bredt mandat at bygge på, så man kan lave et program«.

Og så går hun ikke længere ind i sin egen fremtid.