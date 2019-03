Algeriet: Oprørere kræver, at militæret holder sig af vejen

Rører militæret på sig? Vil generalerne beskytte Algeriets 82-årige præsident og magthaver, Abdelaziz Bouteflika, som har lovet at gå af? Eller vil militæret beskytte en demokratisering?

Vi har brug for en regering – ikke for en mafia. Spillet er ude Plakat i Algier





De massive protester i hovedstaden, Algier, breder sig – upåvirket eller ligefrem provokeret af Bouteflikas løfte i sidste uge om ikke at opstille for femte gang.

Bouteflika er så syg, at han ikke engang var i stand til selv at præsentere sin beslutning om at træde tilbage i år, da han forleden kom hjem fra et sygeleje i Schweiz. Det er almindeligt antaget i Algeriet, at hans navn i stor udstrækning blot bliver brugt af de virkelige magthavere, som tæller militærfolk, en flok rigmænd og et par gamle koryfæer fra FNL, den algeriske frihedsbevægelse mod Frankrig i begyndelsen af 1960’erne.

Så meget desto mere provokerende har Bouteflikas løfte om at forlade magten virket på demonstranterne. De kræver, at han går af nu, ikke til valget. De kræver en dato for valget, ikke blot et løfte om valg sidst på året. De kræver politiske reformer, som ikke er dikteret oppefra. Og de kræver, at militæret blander sig udenom. »Vi har brug for en regering – ikke for en mafia. Spillet er ude«, hed det karakteristisk på en plakat i Algeriet forleden, rapporterer Algiersherald.com.

Politisk forårsstemning

Militærets tilbageholdenhed – indtil nu – har udløst en forårsstemning i det forestående politiske spil om Algeriets fremtid. Spillet har to ubekendte til at starte med og en ubekendt i finalen. Men indimellem begynder de politiske aktører at melde sig.

De to ubekendte nu, hvor spillet knap er gået gang, er, om det overhovedet er et frit spil. Har Bouteflika eller de kræfter, som styrer hans kørestol, overhovedet tænkt sig at lade algerierne vælge en ny præsident efter 20 år med en delvis ukendt junta og Bouteflika i spidsen? Og vil militæret tillade den politiske reformproces, som er lovet i Bouteflikas navn? General Ahmed Gaed Salah siger ifølge Reuters, at militæret skal påtage sig et ansvar for en hurtig løsning på krisen. Det kan betyde så meget.

Og den ubekendte i slutningen af året: Får algerierne et frit politisk valg, beskyttet af militæret og de sikkerhedstjenester, som hidtil har holdt Algeriet nede?

Men indimellem får Algeriet brug for politiske ledere, som tør – og får lov til at – præsentere politiske alternativer for den unge halvdel af befolkningen, som aldrig har prøvet andet end juntaen og Bouteflika.

Regimet har udpeget en ny ministerpræsident, Nouredinne Bedoui, som før var indenrigsminister og en loyal højrehånd for magthaverne bag Bouteflika. Han fik lidt af en våd klud i ansigtet, da 13 fagforeninger mandag afviste at mødes med ham om regeringens officielle reformproces.

Andre ledere positionerer sig

De moderate islamister stiller med Abderrazak Makri fra Den Islamistiske Bevægelse for et Samfund i Fred som deres leder. Han har været tolereret under Bouteflika. Det er hans chance, fordi hans bevægelse allerede har en etableret organisation. Men det er også hans risiko, at han i mange år har villet leve med Bouteflika.