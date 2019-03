Hollandsk politi løslader to og anholder en efter angreb

Hollandsk politi har anholdt endnu en person i forbindelse med angrebet i byen Utrecht mandag.

Det skriver nyhedsbureauet AP.

Det bringer det samlede antal personer, der er eller har været anholdt i forbindelse med skudangrebet, op på fire.

Politiet har anholdt en 40-årig mand tirsdag. Han er mistænkt for at have være involveret i det blodige angreb.

Det skriver TV2 på baggrund af det hollandske medie Nos.

Episoden fandt sted mandag klokken 10.45 i udkanten af bymidten i Utrecht, hvor der blev affyret skud i en sporvogn. Tre personer blev dræbt, og flere sårede som følge af skyderiet.

I flere timer jagtede politiet en 37-årig tyrkisk mand, som blev anholdt og fængslet mandag aften.

Efterfølgende blev endnu to mænd anholdt, men politiet løslod dem igen i løbet af tirsdagen, oplyser den ene mands advokat over for Nos ifølge TV2. Advokaten ved ikke, om de to fortsat er mistænkt i sagen.

Motivet bag hændelsen kendes endnu ikke, men myndighederne efterforsker det fortsat som mulig terror.

ritzau