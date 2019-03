Regerings-talsmand: Frustreret Theresa May vil ikke bede om en lang udsættelse af brexit

EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, maner ikke, at der kan træffes en beslutning om at udskyde brexit på forestående EU-topmøde torsdag og fredag.

Theresa May »vil ikke bede om en lang udsættelse« af brexit, når hun torsdag rejser til EU-topmøde i Bruxelles.

Det siger en talsmand for premierministeren til britiske BBC.

Ifølge talsmanden er Theresa May frustreret over, at det britiske parlament ikke er nået til enighed om en beslutning i forhold til briternes udtrædelse af EU, selv om den officielle dato, 29. marts, er lige om hjørnet.

Det er ventet, at Theresa May vil skrive til EU-præsident Donald Tusk inden topmødet og bede om en udsættelse af brexit, så briterne på den måde kan få ekstra tid til at blive enige om, hvordan det skal foregå.

Svært ved at blive enige

Theresa May har i de seneste uger lidt to ydmygende nederlag i det britiske parlament, Underhuset, hvor hendes skilsmisseaftale med EU er blevet stemt ned.

Da de britiske parlamentarikere ikke har kunnet enes om andet end, at et såkaldt hårdt brexit, hvor Storbritannien forlader EU uden en aftale, er en dum ide, synes ingen sikre på, hvad der nu vil ske.

Talsmanden for Theresa May siger dog, at premierministeren ikke mener, at briterne kan holdes hen længere med tanke på, at det er næsten tre år siden, at et flertal i befolkningen stemte for at forlade EU.

Mays plan er »at give parlamentet en smule mere tid til at nå til enighed om en vej fremad, men befolkningen i dette land har ventet i næsten tre år og er godt trætte af, at parlamentet ikke har kunnet træffe en beslutning. En frustration som premierministeren deler«, siger talsmanden for ’Number 10, Downing Street’, Theresa Mays officielle embedsbolig.

Juncker: Kan ikke udskyde brexit på topmøde

Men hvad skal vi så regne med, at der kommer ud af det kommende topmøde? Vil Theresa May få sin udskydelse? Bliver den kort eller lang? Og hvad med det valg til Europa-Parlamentet, der finder sted i maj, hvor britiske parlamentarikere efter planen ikke skulle stille op?

De seneste dage har politikere fra en række EU-lande stået i kø med et fælles budskab om, at farcen må stoppe. At briterne må blive enige med sig selv.

Hollands premierminister, Mark Rutte, har sammenlignet Theresa May med Monthy Pyton-figuren ’Den Sorte Ridder’, der nægter at erkende nederlag i en duel, selv om han får hugget alle lemmer af.

Andre har peget på, at en udskydelse - kort eller lang - ikke løser det grundlæggende problem: at ingen af fløjene i det britiske parlament har tilstrækkelig opbakning til at få sine brexit-forslag igennem.

Under alle omstændigheder kræver det enighed blandt EU’s medlemslande, hvis briterne skal have udskudt brexit. EU-Kommissionens formand, Jean-Claude Juncker, mener ikke, at den beslutning vil kunne træffes på det forestående topmøde torsdag og fredag. Det skriver nyhedsbureauet AP.

»Mit indtryk er, at der ikke vil blive truffet nogen beslutning på denne uges møde, og at vi formentlig skal hen i næste uge«, siger Juncker ifølge AP til tysk radio.

»Fru May har ikke opbakning til noget som helst. Hverken i sin regering eller i parlamentet«, siger han videre.

Kun én ting synes altså stadig sikker, at ’kaos’ ikke er brugt for sidste gang i en overskrift om brexit.