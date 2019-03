Konservativ EU-gruppe lægger Orbáns parti på køl

Viktor Orbán lignede ikke og og lød ikke som en irettesat mand, da han onsdag aften kom ud fra tre timers debat om det ungarske regeringspartis fremtid i EPP, den konservative gruppe i EU-Parlamentet.

Orbáns parti var ellers netop blevet suspenderet med umiddelbar effekt, så Fidesz i en endnu ikke defineret periode er udelukket fra partimøder, fra at stemme i partisager og fra at indstille folk til poster.

Faktisk var resultatet, som blev vedtaget med 190 stemmer i EPP mod 3, en slags sejr, lod Viktor Orbán forstå. Op til mødet havde mange medlemmer af EPP lagt op til, at Fidesz skulle ekskluderes.

»EPP er et parti, en familie, der spænder fra liberale til højreorienterede kristne medlemmer. Venstreorienterede medlemmer af EPP ønskede os ekskluderet. Det ville have snævret EPP ind«, sagde Viktor Orbán og tilføjede tilfreds, at det gennem den »interessante« debat var lykkedes at lande et kompromis:

»Den gode nyhed er, at vi fik sikret, at enheden i EPP opretholdes«.

EPP’s spidskandidat til europaparlamentsvalget i maj, tyske Manfred Weber, havde forinden slået fast, at en egentlig eksklusion kan komme på tale senere.

EPP nedsætter et udvalg på tre ’vise mænd’, der skal overvåge det ungarske regeringspartis ageren i den kommende tid. Det skal ske under ledelse af den tidligere EU-præsident Herman Van Rompuy.

Manfred Weber sagde, at budskabet til Fidesz var »krystalklart«. Medlemmer af EPP skal leve op til de fælles værdier, sagde tyskeren:

»Jeg er stolt over, at EPP i dag melder klart ud med en fælles holdning«.

Med 11 medlemmer af EU-Parlamentet er Fidesz det 6.-største parti i EPP. Mandaterne har været kærkomne for EPP, der nok er største partigruppe i parlamentet, men som er skrumpet i størrelse ved seneste valg og ser ud til at skrumpe yderligere ved valget i maj.

Politisk har Fidesz og Viktor Orbán i mange år været en belastning for EPP, der ser sig selv som et proeuropæisk centrum-højre-parti. Ofte er EPP blevet beskyldt for at holde hånden over Viktor Orbán og legitimere hans illiberale forandringer af Ungarn.

De seneste 9 år som premierminister har Viktor Orbán ændret forfatningen 6 gange, ligesom han har strammet grebet om medier og civilorganisationer. Desuden har Ungarn gjort det ulovligt at hjælpe migranter og flygtninge.

Hertil kommer, at Fidesz gennem lovændringer har gjort det svært for Det Centraleuropæiske Universitet, der er dannet af den ungarsk-amerikanske finansmand George Soros, at fortsætte sit virke i Budapest.

Yderligere har Viktor Orbán de seneste år kørt en række kampagner i medier og på billboards over hele Ungarn mod EU og George Soros, som ifølge regeringen ønsker at åbne Europas grænser for muslimske indvandrere. Kampagnen mod EU kørte under overskriften ’Lad os stoppe Bruxelles’, og der har været tilsvarende kampagner mod kommissionens formand, Jean-Claude Juncker.

Imidlertid tilhører Jean-Claude Juncker også EPP-partigruppen, og det har tydeligvis rykket holdningen i EPP, at skytset er blevet rettet mod partikammeraterne også. Særlig vrede skabte det, da Viktor Orbán i år kaldte medlemmer af EPP »nyttige idioter«.