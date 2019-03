Dokumentation: Her er premierminister Theresa Mays brev til EU-formand Donald Tusk

10 Downing Street

London SW1A 2AA

Premierministeren

20. marts 2019





Kære Donald





Det er fortsat den britiske regerings politik at forlade EU på en ordentlig måde baseret på den udtrædelsesaftale og politiske erklæring, der blev vedtaget i november, samt det fælles dokument og supplement til den politiske erklæring, som formand Juncker og jeg blev enige om 11. marts.

Før Underhuset 12. marts for anden gang forkastede aftalen, advarede jeg, som du ved, i en tale i Grimsby om, at konsekvenserne af ikke at godkende aftalen ville være uforudsigelige og potentielt helt uantagelige. Underhuset stemte ikke for aftalen. Dagen efter stemte Underhuset imod at forlade EU uden en aftale. Den følgende dag stemte Underhuset for et forslag fra regeringen om en kort forlængelse af tidsfristen i artikel 50, forudsat at Underhuset støttede en relevant afstemning forud for denne uges EU-topmøde. Forslaget gjorde det desuden klart, at hvis det ikke skete, ville en mere langvarig forlængelse forpligte Storbritannien til at afholde valg til Europa-Parlamentet. Jeg tror ikke, at det er i nogen af parternes interesse, at Storbritannien afholder valg til Europa-Parlamentet.

Vi vil forhandle med oppositionen som sædvanligt for at få vedtaget lovforslaget så hurtigt og problemfrit som muligt, men lige nu er det i sagens natur usikkert, hvordan tidsplanen bliver.

Jeg havde planlagt at bringe aftalen til ny afstemning i Parlamentet i denne uge, men Underhusets formand sagde i mandags, at en ny afstemning kun kunne gennemføres, hvis aftalen var »fundamentalt anderledes – ikke bare anderledes i formuleringen, men anderledes med hensyn til substansen«. Det har nogle parlamentsmedlemmer tolket således, at aftalen skal ændres yderligere. Den holdning har i praksis gjort det umuligt at afholde en ny afstemning forud for EU-topmødet. Det er dog stadig min intention at fremlægge aftalen for Underhuset igen.

Forud for den afstemning vil jeg være taknemmelig, hvis EU’s stats- og regeringschefer på topmødet vil godkende de supplerende dokumenter, som formand Juncker og jeg blev enige om i Strasbourg, så regeringen får mulighed for at forelægge disse aftaler for Underhuset og bekræfte ændringerne i regeringens forslag til Parlamentet. Jeg har også tænkt mig at fremsætte yderligere indenrigspolitiske forslag, der bekræfter mine tidligere løfter om at beskytte vores hjemlige markeder, set i lyset af den bekymring, der er udtrykt i forbindelse med bagstopperløsningen. På det grundlag og afhængigt af, hvad der kommer ud af topmødet, vil jeg hurtigst muligt fremsætte et forslag ud fra afsnit 13 i den britiske lov af 2018 om udtrædelse af EU og argumentere for den ordentlige udtrædelse og det stærke fremtidige partnerskab, som kræves af hensyn til den britiske økonomi, de britiske borgeres sikkerhed og kontinentets fremtid.

Hvis forslaget vedtages, er jeg overbevist om, at parlamentet vil ratificere aftalen på en konstruktiv måde. Men det kan tydeligvis ikke nås før 29. marts. Ifølge vores juridiske system skal regeringen have forslaget godkendt i begge Parlamentets kamre, før vi kan omsætte vores forpligtelser i forhold til udtrædelsesaftalen til britisk lov. Vi vil forhandle med oppositionen som sædvanlig for at få vedtaget lovforslaget så hurtigt og problemfrit som muligt, men lige nu er det i sagens natur usikkert, hvordan tidsplanen bliver. Jeg skriver således for at informere EU’s stats- og regeringschefer om, at Storbritannien ønsker en forlængelse af tidsfristen i artikel 50 – artikel 50 (3) i EU-traktaten herunder som anvendt i artikel 106a i Euratom-traktaten – til 30. juni 2019.

Jeg vil være taknemmelig for at få lejlighed til at fremlægge dette synspunkt for vores kolleger torsdag.

Med venlig hilsen

Theresa May

Oversættelse: Tonny Pedersen