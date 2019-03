Buschauffør bortførte skolebørn i Italien

En buschauffør bortførte 51 skolebørn og deres ledsagere i det nordlige Italien, hvor han efter en timelang tur satte ild til bussen, da han blev stoppet af politiet.

Buschaufføren, som er italiensk statsborger med en senegalesisk baggrund, havde samlet to skoleklasser op sammen med deres ledsagere i byen Cremona.

Under busturen skal han have truet sine passagerer med, at 'ingen ville overleve' turen.

Da en af de voksne om bord varslede politiet, blev der oprettet en vejspærring i den sydlige del af Milano for at standse bussen.

» Da to politifolk fik chaufføren i tale tog denne en lighter frem og truede med at satte ild til bussen med en benzinkande, som han stod med«.

» De ombordværende fik samtidig åbnet bussens bagdør, og mens de forlod bussen, hældte chaufføren benzin rundt på bussens sæder og indmad og satte ild til dem«, siger en ledende politimand, Luca De Marchis.

»Jeg vil have, at det hele skal slutte. Vi må stoppe migranters død på Middelhavet«, råbte chaufføren ifølge RAI og andre medier.

Chaufføren, som bor i Cremona og er gift og har to børn, blev efterfølgende behandlet for brandsår.

»Det vigtige er at takket være børnenes mod, så fik et forløb, der kunne være endt tragisk, en lykkelig afslutning«, siger Luca De Marchis ifølge nyhedsbureauet Ansa.

Politiet siger, at chaufføren, som ikke var bevæbnet, vil blive sigtet for bortførelser og forsøg på massedrab.

Ifølge Sky TG24 havde chaufføren arbejdet for det selskab, som ejede bussen, i 15 år, uden at der tidligere har været nogle problemer.

Den italienske indenrigsminister, Matteo Salvini, siger, at chaufføren er tidligere straffet for sexovergreb og kørsel i beruset tilstand. Han siger, at manden ikke var egnet til at køre skolebus.

ritzau