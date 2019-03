May i tv-erklæring til nationen: Jeg vil ikke skubbe brexit længere end til 30. juni

Premierminister Theresa May siger i en tv-transmitteret erklæring til nationen i Downing Street onsdag aften, at det er en stor personlig skuffelse for hende, at Storbritannien ikke kommer til at forlade EU med en aftale den 29. marts.

Hun siger, at hun har anmodet EU om en udskydelse af brexit til efter den fastsatte brexitdato. Den dato hun har bedt om udsættelse til, er den 30. juni.

»Jeg er ikke indstillet på at udskyde EU længere end til den 30. juni, siger hun.

Den britiske premierminister siger, at hun er klar over, at der er udbredt træthed og skuffelse over den politiske proces efter brexit-folkeafstemningen for snart tre år siden.

» Jeg er stadig fast besluttet på at få gennemført brexit«, fastslår hun og tilføjer:

»Det er på høje tid, at parlamentet træffer afgørelse om brexit«.

I den kortfattede erklæring står May stadig fast på den aftale, hun allerede har indgået med EU.

» Jeg har et meget stærkt håb om, at vi vil finde en vej tilbage til den aftale, som jeg har forhandlet med EU - en aftale, som leverer det, som befolkningen stemte for ved folkeafstemningen. Den er den bedst mulige aftale, som kan opnås ved forhandlingsbordet«, siger May.

Der er blandt EU-landene kun vilje til at udskyde Storbritanniens udtrædelse af EU via en kort forlængelse. Det vil kræve, at det britiske parlament stemmer ja til Mays brexitaftale.

Det konstaterede EU-præsident Donald Tusk tidligere onsdag, efter at han i løbet af denne uge har været på besøg hos flere af EU-landenes stats- og regeringschefer, blandt dem tyske Angela Merkel og franske Emmanuel Macron.

»I lyset af de besøg, jeg har haft de seneste dage, er en kort forlængelse mulig. Men det er under betingelse af, at det bliver et positivt udfald af Underhusets afstemning«, sagde Tusk.

May forholder sig ikke til, at kommissionsformand Jean-Claude Juncker via en talsmand onsdag har gentaget, at den britiske udtræden af EU skal ske inden EU-parlamentsvalget - ellers skal der også holdes valg i Storbritannien.

Valget går i gang 23. maj.

ritzau