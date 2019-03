New Zealand vil forbyde halvautomatiske våben

I et forsøg på at undgå muligheden for en ny massakre vil New Zealand forbyde alle halvautomatiske skydevåben samt militærlignende geværer og rifler.

På et pressemøde torsdag formiddag forventede New Zealands premierminister, Jacinda Ardern, at forbuddet kan træde i kraft allerede 11. april, hvor regeringen vil være klar med et program til tilbagekøb af våbnene.

»Det mest kritiske er hurtigt at få taget våbnene ud af cirkulation. Så vil der være andre ting, der skal gøres i en anden runde«, sagde hun og nævnte, at regeringen lægger op til bl. a. at se på udstedelsen af våbenlicenser.

Det nye forbud vil også gælde tekniske dele, der kan omdanne rifler til halvautomatiske skydevåben samt magasiner med høj kapacitet.

Formodet gerningsmand brugte halvautomatiske våben

Den 28-årige mand, der er sigtet for at stå bag angrebene på to moskéer i byen Christchurch i fredags, benyttede ifølge myndighederne flere halvautomatiske skydevåben, som han angiveligt havde anskaffet sig på lovlig vis.

»Vores hensigt er at fjerne våben, som nemt kan købes eller omdannes og bruges til at dræbe masser«, sagde Jacinda Ardern.

Derfor vil regeringen også udstede en amnesti, som vil tillade, at folk, der har erhvervet sig våben illegalt, kan aflevere dem til myndighederne uden at frygte repressalier.

»Alt, hvad vi ønsker, er at få våbnene tilbage«, sagde hun.

Mange våben

Våbenforbuddet kan få store konsekvenser, fordi det er særdeles udbredt at besidde et eller flere skydevåben i New Zealand.

Ud af en befolkning på knap fem millioner mennesker er der ifølge nyhedsbureauet Reuters mellem 1,2 og 1,5 millioner skydevåben - heraf omkring 13.500 af de typer, som nu bliver omfattet af forbuddet. Mindstealderen for at købe våben er i dag 16 år og 18 år for halvautomatiske våben.

På pressemødet gjorde Jacinda Ardern det klart, at terrorangrebet i fredags ikke bare havde forandret landets historie, men også tvunget regeringen til at ændre landets love.

»Vi føler os sikre på, at et stort flertal af new zealendere vil støtte os - inklusiv folk, som har våbenlicenser. Også folk på landet støtter os«, sagde hun med henvisning til, at specielt mange landmænd har skydevåben.

Allerede torsdag formiddag lød der opbakning fra landets store landbrugsorganisation Federal Farmers.

»Dette vil ikke blive populært blandt visse af vore medlemmer, men efter en uge med intens debat og grundig overvejelse af vores valgte repræsentanter og ansatte mener vi, at dette er den eneste praktiske løsning«, sagde Miles Anderson, talsmand for organisationen, i en udtalelse.

Samtidig fortsatte begravelserne torsdag af de 50 mennesker, der døde ved fredagens massakre.