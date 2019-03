Ekspert: Mays konservative parti er en krudttønde, der er ved at eksplodere

Theresa May har givet det britiske parlament skylden for kaos om brexit. Måske ikke så klogt, når hun endnu engang vil forsøge at få en aftale igennem.

Jeg er på Jeres side.

Den britiske premierminister, Theresa May, talte i aftes til sin splittede nation på tv efter endnu en kaotisk dag i britisk og europæisk politik, hvor hun meget mod sin vilje officielt måtte sende en officiel anmodning til EU om at udskyde brexit fra 29. marts til 30. juni.

I talen gav Theresa May det britiske parlament, Underhuset, skylden for den kaotiske situation, som Storbritannien befinder sig i med kun otte dage til brexit uden en godkendt aftale om, hvordan det skal foregå.

Men angrebet på parlamentet gavner ikke Theresa May, vurderer lektor i britisk politik Ole Helmersen fra Copenhagen Business School (CBS).

»Jeg må indrømme, at jeg var overrasket over at høre hende i aftes. Hvis hendes plan er at få sin aftale vedtaget, er det ikke blevet lettere. Det var sikkert et forsøg på at lægge pres på medlemmerne af parlamentet, men det er tydeligvis ikke lykkedes«, siger Ole Helmersen.

Han peger på, at de britiske medier dagen derpå er fyldt med kritiske reaktioner fra både konservative partifæller og oppositionen.

Flere partifæller udtaler direkte, at Theresa May »bør gå af«, og at »hendes tid er ved at være forbi«.

Selv om hun, som et parlamentsmedlem formulerer det over for avisen The Guardian, meget vel kan have ret i, parlamentet bærer hovedansvaret for den kaotiske situation, så har Theresa May fejlet »ved at sige det højt«.

Andre beskriver et møde uden sidestykke onsdag med May, hvor udskydelsen blev drøftet. Her virkede premierministeren som »Alice i Eventyrland, der drikker af trylledrikken og bare bliver mindre og mindre i sin stol«.

»Hendes eget konservative parti er en krudttønde, der er ved at eksplodere«, siger Ole Helmersen.

Hældt ned ad brættet to gange

Det er næsten tre år siden, at et snævert flertal ved en folkeafstemning stemte for, at Storbritannien skulle forlade EU.

Siden fulgte forhandlinger mellem den britiske regering og EU om, hvordan det skulle foregå i praksis.

Forhandlinger der mundede ud i Theresa Mays såkaldte skilsmisseaftale med EU, der hen over 585 sider beskriver de vilkår, der skal sikre »Storbritanniens velordnede udtræden af unionen«.

Theresa May har allerede to gange forsøgt at få skilsmisseaftalen vedtaget i parlamentet uden held, blandt andet på grund af modstanden i hendes eget parti. Modstanden skyldes først og fremmest udformningen af den såkaldte bagstopper, der skal forebygge en hård grænse mellem Irland og Nordirland.

Et tredje forsøg blev i første omgang bremset af formanden for det britiske underhus John Bercow, som forleden erklærede, at regeringen ikke kan blive ved med at sætte den samme aftale til afstemning igen og igen.

Derfor rejser Theresa May i dag til Bruxelles i håb om at få sine statsministerkolleger fra de øvrige EU-lande til at blåstemple en tillægsaftale til den oprindelige udtrædelsesaftale for på den måde - i hvert fald teknisk - at bringe noget nyt til afstemning i Underhuset.

Theresa May sagde i sin tale i aftes flere gange, at den britiske befolkning fortjener bedre, og at parlamentarikerne bør gøre en ende på brexit-processen.

»Jeg ved, at I har fået nok. At I er trætte af de interne stridigheder, politiske spilfægterier, og parlamentsmedlemmer, der ikke kan tale om andet end brexit, mens I er oprigtigt bekymrede for jeres børns skolegang, behandlingen i sundhedsvæsenet og knivoverfald«, lød det fra Theresa May.