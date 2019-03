Børn i kriseramte områder dør oftere af vandmangel end krig

Børn under 15 år i verdens konfliktområder har tre gange større risiko for at dø, fordi de ikke har adgang til rent vand end af direkte voldshandlinger. For børn under 5 år er risikoen 20 gange større. Det viser en ny rapport fra UNICEF, der udkommer i dag på FN-temadagen Verdens Vanddag.

Hver dag skal Charity træffe et helt ubærligt valg: Skal hun give hendes børn beskidt og bakteriefyldt drikkevand, eller skal hun lade være af frygt for, at hendes børn bliver syge?

Hun bor i udkanten af Sydsudans hovedstad, Juba. Et land, hvor borgerkrig, hungersnød og fattigdom har været en del af hverdagen siden 2011. Og det er ikke et enestående tilfælde. I verdens mest konfliktfyldte områder kæmper befolkningerne hver dag en kamp om liv eller død.

Det er især børn, der står over for de værste farer; men det er ikke krudt og kugler, som er deres mest dødelige trusler. Det er til gengæld vand – eller rettere, manglen på samme.

Børn under 15 år i verdens brændpunkter, har nemlig tre gange større chance for dø af følgerne af mangel på vand eller indtaget af forurenet vand sammenlignet med vold, der er direkte forbundet med krig og konflikt. Risikoen er 20 gange så stor, når det gælder børn under 5 år. Det viser en ny rapport fra UNICEF, der udkommer fredag i forbindelse med Verdens Vanddag – en FN-temadag, som skal sætte fokus på drikkevand i de områder, hvor civilbefolkningen ikke har adgang til den.

Om rapporten Water under Fire 85.700 børn under 15 år døde i perioden fra 2014-2016, fordi de ikke havde adgang til rent drikkevand. Ser man isoleret på småbørn under 5 år er dødstallet i samme periode 72.000. De har ifølge rapporten tre gange større risiko for at dø af diarré og kolera end de direkte konsekvenser af krige såsom skud, bomber m.m. UNICEF har brugt data fra 16 forskellige lande: Afghanistan, Burkina Faso, Cameroon, Centralafrikanske Republik, Tchad, Demokratiske Republik Congo, Etiopien, Irak, Libyen, Mali, Myanmar, Somalia, Sydsudan, Sudan, Syrien og Yemen. Kilde: UNICEF Vis mere

En stille død

Børnene dør »en stille død«, fortæller UNICEF Danmarks kommunikationsdirektør, Line Grove Hermansen. Hun mener ikke, at offentligheden har fokus på, at manglen på vand er årsag til, at mange børn dør.

Når jeg tænker på at give mine børn beskidt vand, går mit hjerte i stykker Charity, mor til tre i Sydsudan

Der skal ikke gå mange dage, før du dør af ikke at have fået noget vand overhovedet. Af den grund drikker folk af nød det vand, der er til rådighed, lyder det fra Line Grove Hermansen. Det kan medføre vandbårne sygdomme som for eksempel diarre og kolera. Hvis befolkningen i de ramte områder i forvejen er i berøring med smitte og ikke har en ordenlig hygiejne, spreder sygdommene sig hurtigt. Og det bliver endnu værre i katastrofesituationer.

Det afspejler dødstallene i rapporten. 85.700 børn under 15 år døde i perioden fra 2014-2016 på grund af diarré og kolera. Tilsvarende var det 30.900 børn, som døde af direkte voldshandlinger i de respektive kriseramte lande. Isoleret set er dødstallene for børn under 5 år 72.000, der døde på grund af følgerne af urent vand, mod 3.400, som mistede livet i forbindelse med bomber, kugler og andre voldshandlinger.

Det viser rapporten, der gør brug af data fra 16 lande – herunder Sydsudan, Yemen og Syrien.

»Børnene bliver hurtigere svækket end voksne i de her situationer, fordi de har mindre at tære på og har mindre modstandskraft. Deres kroppe kan ikke opretholde den naturlige saltbalance, og det betyder, at de dør af at have diarré«.

Charity i Sydsudan fortæller til UNICEF, at hvis der ikke er noget vand, er der heller ikke noget mad. Når det sker, samler hun sine tre børn på henholdsvis 7, 5 og 2 år og håber på det bedste.

»Jeg holder dem helt tæt ind til mig, og så prøver vi at falde i søvn. Der er intet andet, vi kan gøre. Når jeg tænker på at give mine børn beskidt vand, går mit hjerte i stykker«.

Mozambique er ligeledes et af de lande, der desperat mangler rent vand. Det skyldes orkanen Idai, der ramte det sydøstlige Afrika i fredags.

»Lige nu er der vand over det hele i landet. Men selv når det ikke er tilfældet, er hygiejnen ikke i top. Det med at vaske hænder med sæbe er et problem. Derudover findes der ikke kloaksystemer, hvorfor folk for eksempel er nødt til at gå på toilettet ude i skoven. Når der kommer meget vand, blandes det således med det vand, der bruges i husholdningen«, siger Line Grove Hermansen.

Når det sker, går det stærkt, hvad angår spredningen af sygdomme.