Modstandere vil alligevel ikke ud af EU lige nu

Når danskerne 26. maj skal stemme til EU-parlamentsvalget, vil kun et af 10 partier og bevægelser på stemmesedlen udskrive en afstemning om EU-medlemskabet her og nu og anbefale en dansk udmeldelse.

På den anden side af Øresund er der slet ingen af de kendte partier, der går til valg på at ville melde Sverige ud af EU.

Med kaos i Storbritannien om Brexit og rekordlav appetit blandt Europas vælgere på at forlade samarbejdet har en række EU-modstanderpartier i lande som Frankrig, Tyskland og Spanien nedtonet eller udskudt deres krav om en EU-afstemning.

Det samme er sket i Danmark, hvor Enhedslisten for nylig skiftede taktik.

»Vores hovedbestyrelse har vedtaget et valgprogram, der gør det klart, at vi ikke ønsker en dansk folkeafstemning, før der er kommet en afklaring på det kaos, vi ser i Storbritannien. Målet for Enhedslisten er i stedet at trække EU’s politik mest mulig i en grøn, solidarisk og demokratisk retning«, siger partiets spidskandidat, Nikolaj Villumsen.

Dansk Folkepartis spidskandidat, Peter Kofod, vil fortsat have en afstemning, men først, når alternativerne på et tidspunkt står klart, siger han og vil ikke lægge sig fast på, om Dansk Folkeparti til den tid overhovedet vil anbefale en dansk udmeldelse.

»Det kommer jo an på, hvad scenarierne er«, siger Peter Kofod.

Kun Folkebevægelsen mod EU vil gerne udskrive en folkeafstemning her og nu, men vil have et års valgkamp til at afklare alternativet til EU-medlemskab.

»Jeg vil ikke gøre mig til herre over, hvad de andre mener, men det lyder jo til, vi i hvert fald er de eneste, der er klar til at sige, at det er nu«, siger spidskandidat Rina Ronja Kari.

Swexit er en tabersag

I Sverige ændrede det højrenationale Sverigedemokraterna tidligere på måneden EU-politik. Partiet går ikke til valg på at melde Sverige ud foreløbig, men vil nu i første omgang satse på at forandre EU indefra.

Det er et taktisk klogt skifte, for Swexit er en tabersag, forklarer den mangeårige svenske EU-journalist Ylva Nilsson.

»Svensk folkeopinion har længe vist en voksende tillid til EU-samarbejdet. Det er blevet forstærket efter Brexit«, siger hun.

I februar i år opgav Sveriges andet EU-modstanderparti, Vänsterpartiet, at gå til valg på kravet om en folkeafstemning.

Josef Janning, der leder Berlin-kontoret for tænketanken European Council on Foreign Relations, bemærker, at Brexit skaber en exittræthed hos mange europæiske populister, der ikke vil associeres med det britiske kaos og den britiske regerings svaghed, men i stedet erklærer kamp for nationalstaten inden for EU.

»Mange populister har vendt sig mod et nyt projekt, og det er en tilbagerulning af integrationsprocessen. Den fælles tilgang, som er udbredt i Polen, i Ungarn, i Italien og andre steder, er, at det ikke handler om at træde ud, men om at ’rulle EU tilbage til det, det burde være’«, siger Josef Janning.