EU går med til at udskyde Brexit

Her er tonen gennem de senere dage blevet mere og mere uforsonlig, mere og mere personlig, også blandt dem, May tidligere betragtede som sine venner og hendes udfordring er stadig langt fra en løsning: At få skaffet et flertal for skilsmisseaftalen med EU, som to gange er blevet læsterligt forkastet.

Hun har svinget mellem fløjene i sit parti, men har hele kørt efter samme strategi. At få et internt flertal for sin aftale. Hun er ikke kendt for politisk opfindsomhed og øgenavnet er da også Maybotten: En kvinde, der holder sig slavisk til sit manuskript, som var hun en robot. Derfor har hun kun haft én plan under Brexitf-orhandlingerne: Plan A, hvor hun har forsøgt at true sig til et flertal med ord som: »Hvis I ikke stemmer for min aftale, får I ikke noget Brexit« eller »Det er min aftale eller ingen aftale«.

Onsdag aften trådte hun ud af robotten og forsøgte sig med som landsmoderen, der skældte de uvorne parlamentarikere ud. Landsmoderen, der fra sin premierminister-bolig stod side om side med sit folk. Mod Parlamentet.

»I har fået nok. I er trætte af interne magtkampe. I er trætte af de politiske spil og af de mystiske proceduremæssige skænderier«.

»I ønsker at denne del af Brexitprocessen skal overstås. Jeg er enig. Jeg er på jeres side. Det er nu på tide, at parlamentsmedlemmerne træffer en beslutning«, sagde Theresa May og gik ind.

Efter en tale, der var uendelig let at afkode: Det var de andres skyld, parlamentsmedlemmernes skyld, at Theresa Mays aftale stadig ikke er stemt igennem.

Hvis May havde håbet, at den kollektive skideballe havde fået parlamentarikernes sind til at mildnes, tog hun grueligt fejl. Nogle af de parlamentarikere, som igennem de seneste uger var blevet overbevist af May, meddelte onsdag aften, at nu overvejede de alligevel at stemme imod.

Set fra deres stol er det ikke et spørgsmål om, at de ikke har villet samarbejde. For mange af dem er det et spørgsmål om, at Theresa May ikke har villet lytte og igen og igen er kommet med en aftale, som fra starten var dømt til at mislykkes. Fra den blev fremlagt sidste sommer som Chequers-planen med et flertal imod sig og ministre, der forlod regeringen. Til den blev forhandlet færdig med EU, stadig med flertal imod sig og igen med både ministre og parlamentsmedlemmer, der sagde farvel og tak. Og til de to konstaterede nederlag. Hvor May tabte med 230 stemmer i januar og med 149 stemmer i marts.