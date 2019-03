Britiske aviser om brexit-udskydelse: Det er en national nødsituation

EU’s beslutning om give grønt lys for at udskyde brexit til 22. maj dominerer mediebilledet i Storbritannien. Få et overblik over hvad aviserne skriver.

Theresa May står foran en »national nødsituation«, men hun har fået »én sidste chance« for at få sin skilsmisseaftale igennem.

Sådan lyder det på forsiden af de britiske aviser efter, at EU’s stats- og regeringschefer på et topmøde torsdag aften afviste den britiske premierministers ønske om at udskyde brexit fra 29. marts til 30. juni.

Vigtige brexit-datoer 25.-31. marts 2019: Premierminister Theresa May vil i løbet af ugen for tredje gang bede det britiske parlament om at godkende skilsmisseaftalen med EU. Ved de to tidligere forsøg er aftalen blevet stemt ned af et stort flertal. 29. marts 2019: Hidtil har det været skæringsdatoen, hvor briterne skulle forlade unionen - med eller uden en aftale. Efter at EU’s stats- og regeringschefer på et topmøde i Bruxelles 21. marts sagde god for at udskyde brexit i knap to måneder er den 29. marts ikke længere den dato, som alles øjne er rettet imod. 12. april 2019: EU har sagt ja til at udskyde brexit til 22. maj, men det kræver, at de britiske parlamentarikere godkender den 585 sider lange skilsmisseaftale, som Theresa May og den britiske regering har indgået med EU. Hvis Underhuset nok engang forkaster aftalen, kommer 12. april i spil som en ny afgørende dato. For inden da skal Storbritannien komme med en ny plan for vejen frem, som Det Europæiske Råd kan tage stilling til. 22. maj 2019: Den nye brexit-dato, som EU har tilbudt Storbritannien. Men det kræver som sagt, at de britiske parlamentarikere godkender skilsmisseaftalen. 23.-26. maj 2019: Her skal der vælges nye medlemmer til Europa-Parlamentet i alle EU’s medlemslande. Netop på grund af valget kunne EU-lederne på topmødet 21. marts ikke gå med til at udskyde brexit til 30. juni, sådan som Theresa May havde anmodet om. Det ville nemlig betyde, at briterne også skulle stemme til europaparlamentsvalget, for at det var juridisk gyldigt, og det ville jo være temmelig fjollet, når de nu har besluttet sig for at forlade EU. Vis mere

I stedet gav EU-lederne grønt lys til en kortere udskydelse af brexit til 22. maj, så udskydelsen ikke kolliderer med valget til Europa-Parlamentet i dagene derefter.

»Mays appel falder til jorden, mens EU tager kontrollen over brexit-datoen«, hedder det blandt andet i The Guardian.

Guardian front page, Friday 22 March 2019: May’s appeal falls flat as EU seizes control of Brexit date pic.twitter.com/j29e4IdFd1 — The Guardian (@guardian) March 21, 2019

Avisen beskriver Theresa Mays forsøg på at overbevise de øvrige regeringschefer om en længere udskydelse som »ikke-overbevisende«, ligesom hun mislykkedes med at »levere svar på, hvad hun vil gøre«, hvis hendes skilsmisseaftale for tredje gang bliver stemt ned af politikerne i det britiske parlament, Underhuset.

Skal vedtages i parlamentet

Og netop en vedtagelse af aftalen er en forudsætning for udskydelsen til 22. maj, lyder det i den nødhjælpspakke, som EU-lederne har sagt god for.

En pakke med en indbygget redningskrav, der selv i tilfælde af et nej ved næste uges afstemning i Underhuset giver briterne to ekstra uger frem til 12. april til at komme med bud på en ny køreplan for landets EU-udtrædelse.

Også The Telegraph hæfter sig ved, at Theresa May ikke fik den ønskede udskydelse på tre måneder.

»EU satte tommelskruerne på May i aftes«, skriver avisen, som peger på, at Theresa May nu skal forsøge at samle stumperne i sit splittede konservative parti efter at hun onsdag aften i en tv-tale til nationen gav de britiske parlamentarikere skylden for det farceagtige brexit-forløb, der har lammet britisk og europæisk politik i månedsvis.

Theresa Mays hårde kritik af parlamentet affødte hele torsdagen kradse reaktioner fra politikere i både oppositionen og hendes eget konservative parti.

Men efter EU’s beslutning om at tillade en udskydelse af Brexit, hvis hun kan få sin aftale igennem parlamentet, rækker hun hånden frem til venner og fjender i Underhuset.

»I aftes (onsdag aften, red.) udtrykte jeg min frustration. Jeg ved, at parlamentsmedlemmerne også er frustrerede. De har også et vanskeligt job«, lød det sent torsdag efter topmødet i Bruxelles fra Theresa May, ifølge BBC.

»Jeg håber, at vi alle kan være enige om, at det nu er på tide at træffe en beslutning. Jeg vil gøre alt for, at vi kan forlade EU med en aftale, der kan bringe landet fremad«, sagde Theresa May videre.

Spiller russisk roulette

Den toneangivende finansavis The Financial Times konstaterer i sin forsidehistorie, at Theresa May står med en national nødsituation på hånden.

I to kommentarer i avisen om ’brexit-mareridtet’ hedder det samtidig, at Theresa May »spiller russisk roulette med Storbritannien«, og at et britisk farvel til EU uden en aftale, et hårdt brexit, vil resultere i »en langvarig katastrofe«.

Front page of the Financial Times, UK edition, for Friday 22 March 2019 pic.twitter.com/NIdPEGRAZh — Financial Times (@FinancialTimes) March 21, 2019

Den britiske premierminister har endnu ikke meddelt, hvilken dag i næste uge hun vil genfremsætte sin skilsmisseaftale.

