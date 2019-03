Her er de vigtigste datoer i brexit-føljetonen

EU har kastet en redningskrans til Storbritannien og givet mulighed for at udskyde brexit til 22. maj.

25.-31. marts 2019: Premierminister Theresa May vil i løbet af ugen for tredje gang bede det britiske parlament om at godkende skilsmisseaftalen med EU. Ved de to tidligere forsøg er aftalen blevet stemt ned af et stort flertal.

29. marts 2019: Hidtil har det været skæringsdatoen, hvor briterne skulle forlade unionen - med eller uden en aftale. Efter at EU’s stats- og regeringschefer på et topmøde i Bruxelles 21. marts sagde god for at udskyde brexit i knap to måneder er den 29. marts ikke længere den dato, som alles øjne er rettet imod.

12. april 2019: EU har sagt ja til at udskyde brexit til 22. maj, men det kræver, at de britiske parlamentarikere godkender den 585 sider lange skilsmisseaftale, som Theresa May og den britiske regering har indgået med EU. Hvis Underhuset nok engang forkaster aftalen, kommer 12. april i spil som en ny afgørende dato. For inden da skal Storbritannien komme med en ny plan for vejen frem, som Det Europæiske Råd kan tage stilling til.

22. maj 2019: Den nye brexit-dato, som EU har tilbudt Storbritannien. Men det kræver som sagt, at de britiske parlamentarikere godkender skilsmisseaftalen.

23.-26. maj 2019: Her skal der vælges nye medlemmer til Europa-Parlamentet i alle EU’s medlemslande. Netop på grund af valget kunne EU-lederne på topmødet 21. marts ikke gå med til at udskyde brexit til 30. juni, sådan som Theresa May havde anmodet om. Det ville nemlig betyde, at briterne også skulle stemme til europaparlamentsvalget, for at det var juridisk gyldigt, og det ville jo være temmelig fjollet, når de nu har besluttet sig for at forlade EU.