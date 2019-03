Løkke efter møde med May: Hendes Plan A er også hendes Plan B, C og D

EU-beslutning giver Theresa May mulighed for at afsøge nye Brexitløsninger. Hun vil dog næppe gribe muligheden, vurderer Lars Løkke Rasmussen.

Sent torsdag aften accepterede EU at udskyde Brexit. Hvis Theresa May i næste uge får flertal for sin skilsmisseaftale, så har Storbritannien indtil 22. maj til at få den nødvendige lovgivning på plads.

Hvis aftalen bliver stemt ned, skal briterne inden 12. april angive en alternativ vej frem, for eksempel en længerevarende udskydelse.

I følge den danske statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) giver denne dobbeltdato-model Storbritannien »en lille tænkepause« til at afsøge nye muligheder for Brexit, hvis aftalen falder for tredje gang, når den kommer til afstemning i næste uge.

En mulighed kunne så være, at Theresa May prøver at lande en tværpolitisk aftale i det britiske parlament med Labour, som ønsker et tættere forhold til EU efter skilsmissen. Men efter at have hørt Theresa May fortælle om sine overvejelser torsdag aften, tvivler Lars Løkke Rasmussen på, at den britiske premierminister vil afvige fra det hidtidige manuskript.

Theresa May har indtil nu satset alt på at få EU-skeptikerne i det konservative regeringsparti til at bakke op.

»Jeg har et meget klart indtryk af en britisk premierminister, der vil forfølge sin egen plan. Og det er at få den aftale igennem, som to gange er blevet forkastet i underhuset. Det er plan A, B, C og D. Det er planen«, siger Lars Løkke Rasmussen fredag morgen i Bruxelles.

Risiko for hårdt Brexit

Lars Løkke Rasmussen frygter, at den fastlåste situation vil føre til, at Storbritannien tumler ud af EU uden en aftale. Den danske statsminister er »overhovedet ikke« sikker på, at det vil lykkes at undgå klippekantscenariet.

»Vi er nødt til at fortsætte vores forberedelser på et hårdt Brexit, fordi det er bestemt en mulighed. Vi kan ikke afgøre den sag for briterne«, siger Lars Løkke Rasmussen.

Den danske statsminister er yderst tilfreds med dobbeltdato-løsningen fra EU, som han mener giver briterne de bedst tænkelige betingelser for at sikre en ordnet udtræden af EU.

»Vi har skabt alle muligheder. Hvis de tager aftalen, der er på bordet, så er der god tid til at få det gennem det britiske parlament. Den anden mulighed, hvis de ikke kan få den igennem, det er lige at ryste hovedet, inden de står med den hårde Brexit, eller som jeg håber, en mulighed for at man i britisk politik får tænkt sig om og får startet et forløb, hvor man gentænker de røde linjer«, siger Lars Løkke og tilføjer:

»Ideen med at vælge 12. april er, at det skaber muligheder for Storbritannien til for eksempel at sige, at man måske skal have en hel ny tilgang til, hvilken relation de skal have til EU«.

En helt ny tilgang vil imidlertid kræve, at Theresa May genovervejer sine selvdefinerede røde linjer om for eksempel ikke at deltage i en toldunion efter EU-skilsmissen.

»Der findes jo folk i Storbritannien, der taler om, at man skal være med i toldunionen, der findes folk, der taler om en Norge-model. Der findes mange bud, nogle taler om en ny folkeafstemning. Alt det skal jeg ikke blande mig i. Men det er klart, at hvis man vil en anden vej end den nuværende, eller et alternativ til et hårdt Brexit, så er der brug for en forlængelse«, siger Lars Løkke Rasmussen.

En lang forlængelse på eksempelvis et år vil kræve, at Storbritannien afholder valg til Europaparlamentet, der har sin første samling efter valget til 2. juli.

Parlamentet er kun beslutningsdygtigt, hvis alle medlemslande har folkevalgte repræsenteret, så hvis Storbritannien ønsker at forlænge medlemskabet for en længere periode, er de forpligtet til at arrangere EU-valg ligesom alle andre.

Indtil videre afviser Theresa May en lang forlængelse. Hun tror stadig på Plan A.