Erdogan bruger terror-video til at samle stemmer

Den tyrkiske præsident langede efter terror-angrebet i Christchurch først ud imod New Zealand - men roser nu regeringen i New Zealand for mønsterværdig politik.

Først var han vred, nu er Erdogan ikke vred længere. Jo, vred over det morderiske angreb i to moskeer i New Zealand sidste uge -- men ikke vred på New Zealands regering.

I mellemtiden har hans temperament fået fuld skrue.

Han havde grund til sorg. Tre tyrkiske borgere var blandt de 50 mordofre i Christchurch. Han havde også grund til at vrede over det anti-muslimske manifest, som morderen samtidig spredte over internettet.

Men hans usædvanligt heftige udfald mod New Zealand vakte fortrydelse i hovedstaden Auckland, hvor udenrigsminister Winston Peters advarede om, at Erdogans reaktion kunne svække new zealænderes sikkerhed ude i verden. Peters satte sig onsdag på et fly til Istanbul for at bede Tyrkiets magthaver om en forklaring.

Video til valgmøder

Mens der over hele verden er blevet advaret mod brug af den video, som den australske morder selv optog af sin forbrydelse, har Erdogan mindst syv gange brugt videoen som bagtæppe for heftige politiske taler.

Her har Erdogan advaret anti-muslimske australiere om, at de vil blive sendt tilbage i ligkister lige som deres forfædre ved byen Gallipoli – hvor tyrkiske soldater i april 1915 nedkæmpede soldater fra New Zealand og Australien.

Nu bagefter siger Erdogans talsmand, at præsidenten er blevet misforstået.

Den tyrkiske præsident var nu ellers ganske klar.

Han viste uddrag af morderens video – med lyden af de dræbende automatvåben.

Han sagde til sine tilhængere, at terror-angrebet i Christchurch var et led i et bredere, organiseret angreb på Tyrkiet og islam.

Han opfordrede New Zealand til at indføre dødsstraf.

Han sagde, at australiere og new zealændere allerede i 1915 stræbte efter en krig mod islam.

Og han lovede, at Tyrkiet ville straffe morderen, hvis New Zealand forsømte at gøre det.

Ikke fair, mente New Zealands regering, som har stået på tæerne for at lægge afstand til mordet, forsvare det flerkulturelle åbne samfund og dele sorgen med de myrdedes efterladte og deres religiøse samfund.

Det er Erdogan så også enig i – efter nøjere overvejelse og efter, at Christchurch-terroristens video har været bagtæppe for adskillige af Erdogan kampagnetaler. Den har også været vist på tyrkisk fjernsyn.

Priser nu følsomhed og viljestyrke

Præsidenten var lige så klar, bare modsat, da den new Zealandske udenrigsminister Winston Peters ankom til Istanbul. Her forsikrede Peters fredag på et hastemøde i Organisationen for Islamisk Samarbejde om, at muslimer i New Zealand kan føle sig trygge efter det morderiske angreb i de to moskeer i Christchurch.

Jo vist, det var Erdogan i mellemtiden blevet enig i. Han takkede nu New Zealands myndigheder og befolkning for deres »følsomhed og viljestyrke« overfor angrebet, skriver Hürriyet.

Premierminister Jacinda Arderns »reaktion på terrorangrebet og hendes empati og solidaritet med alle muslimer burde være en model for alle ledere«, mener Erdogan.

Og den tyrkiske udenrigsminister Mevlüt Cavusoglu hylder New Zealands myndigheder for deres »dybtfølte solidaritets-hilsener«.

Også i Australien, der står foran parlamentsvalg, nåede Erdogans visning af mordvideoen og udfald mod New Zealand og Australien at vække vrede.

Premierminister Scott Morrison kaldte Erdogans kommentarer for »hensynsløse« og »stærkt fornærmende«.

Men det mener Erdogan, der selv står foran lokalvalg i Tyrkiet, så heller ikke noget med længere.

Faste fix-punkter i valgkampen

Det hører til den tyrkiske leders faste fix-punkter i valgkampen, hvor han taler til religiøse og nationalistiske følelser, at Tyrkiet efter hans opfattelse ikke vises nok respekt i det internationale samfund.

Men nu bekræfter de tyrkiske myndigheder, at de årlige mindehøjtideligheder ved Gallipoli fortsat vil finde sted. Tusinder af australiere og new zealændere plejer at rejse til Tyrkiet for at være med – for at mindes de døde og for at bygge bro mellem Tyrkiet og deres nationer.

»Tyrkere har altid været de mest imødekommende og elskværdige værter«, siger Erdogans talsmand. Og det lover den tyrkiske regering stadig at være.