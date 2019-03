Efter dødelig orkan i Mozambique: Nyt hav på størrelse med Fyn kan ses fra rummet

Orkanen, der sidste torsdag ramte det sydøstlige Afrika, har forårsaget så store oversvømmelser, at et nyt hav på landjorden i Mozambique er skabt.

Nye satellitbilleder afslører omfanget af de massive oversvømmelser omkring havnebyen Beira i Mozambique, efter den dødelige cyklon Idai ramte det sydøstlige Afrika torsdag i sidste uge.

Den voldsomme regn fik floderne til at gå over deres bredder og har skabt oversvømmelser i et så stort omfang, at det har dannet et indlandshav, der er synligt fra det ydre rum. Hele byer er lagt under vand. Og det vurderes, at 90 procent af havnebyen Beira er ramt af svær oversvømmelse. Beria, der er Mozambiques næststørste by med en befolkning på over en halv million mennesker, har en beliggenhed, som er meget udsat for oversvømmelser, da byen ligger meget lavt ved kysten af Det Indiske Ocean, hvor floderne Pungwe og Buzi munder ud i havet.

Satellitten, Copernicus Sentinel-1, fra Den Europæiske Rumorganisation (ESA) fangede den 19. marts et billede af oversvømmelserne, afbildet i rødt, omkring Beira. Indlandshavet måler omkring 125 km i længden og 25 kilometer i bredden. Det svarer til størrelsen på Fyn.

Cyklonen Idai set fra rummet den 13. marts 2019, vest for Madagaskar og på vej til Mozambique. (Foto: European Space Agency)

Dødstallet stiger

Den dødelige cyklon Idai har i over en uge forårsaget massive ødelæggelser i de sydøstafrikanske lande Mozambique, Malawi og og Zimbabwe. Cyklonen ramte med vindstød på op mod 170 kilometer i timen.

Det antages, at over to millioner mennesker i de tre lande er berørt af katastrofen, men omfanget af ødelæggelserne udfoldes stadig. Som følge af oversvømmelserne og cyklonen har over 700 mennesker mistet livet. Og dødstallet stiger løbende.

Foto: Wikus de Wet/Ritzau Scanpix Oversvømmelserne har ødelagt huse i havnebyen Beira i Mozambique - 23. marts 2019.

Senest er antallet af døde alene i Mozambique steget fra 242 til 417. Det oplyser landets miljøminister, Celso Correia ifølge Reuters. Han tilføjer, at situationen er forbedret, men stadig kritisk. Sent torsdag meddelte han, at over 15.000 mennesker stadig var savnet i Mozambique. Den seneste opgørelse fra FN viser, at 259 mennesker omkommet i Zimbabwe, mens 56 meldes døde i Malawi som følge af det voldsomme uvejr.

FN kalder cyklonen Idai den »måske værste vejrkatastrofe på den sydlige halvkugle nogensinde«.

Forældre adskilt fra deres børn

Som følge af orkanen er familier blevet adskilt i Mozambique, og forældre og børn leder nu desperat efter deres nærmeste. Ifølge Ritzau arbejder nødhjælpsorganisationen Red Barnet på højtryk for at genforene familierne. Men familiesammenføringen tager tid, da store arealer stadig er oversvømmede, og befolkningen er spredt over meget store områder.

»Vi er bekymrede for de børn, som har mistet deres forældre eller er blevet væk fra dem. Folk er desperate, for de har intet at spise, og mange opholder sig i træer og på tage. Hjælpen kommer, men det går meget langsomt«, siger Rik Goverde, som er talsperson for Red Barnet i Mozambique, til Ritzau.

UNICEF har netop sendt 50 ton nødhjælp mod havnebyen Beira fra et verdenslager i Danmark. Deri indgår blandt andet vandrensningsudstyr samt udstyr til behandling af kolera og børn med diarré, som følge af urent drikkevand.