Hundredtusinder demonstrerer mod Brexit i London: »Alt er bedre end den kurs, vi er på nu«

Londons gader er lørdag eftermiddag malet gul og blå af mennesker med farverige parykker, skilte, bannere og flag i Den Europæiske Unions karakteristiske farver.

Hundredtusindvis af EU-tilhængere marcherer nemlig gennem det centrale London i en stor demonstration med krav om en ny folkeafstemning om Brexit. Demonstrationen med titlen ’Folkets Afstemning’ begyndte klokken 13 ved Hyde Park, fortsatte gennem det centrale London og slutter ved det britiske parlament og kan vise sig at blive den største i årevis.

»May, må vi blive« og »Stop Brexit nu. Giv folket det sidste ord«, lyder nogle af kravene på demonstranternes bannere, mens andre skilte har en mere komisk tilgang med jokes omkring det konservative regeringsparti.

Foto: Niklas Halle'n/Ritzau Scanpix

Foto: Niklas Halle'n/Ritzau Scanpix

Arrangørerne bag lørdagens demonstration er alle ’remain’-folk, som håber på, at politikerne enten vil droppe Brexit helt eller sætte spørgsmålet om Storbritanniens medlemskab af EU til folkeafstemning igen.

Politikens udsendte Per Thiemann stod ved Sankt James Park øst for Buckingham Palace, hvor demonstranterne bevægede sig forbi i takt til lyden af hornorkestre og stortrommer.

»De fyldte hele gaden i bredden, og så langt øjet rakte var der mennesker. Det er en højlydt demonstration, men en ordentlig demonstration. Hvis man læser statistikkerne ser man, at de som har stemt ’remain’ ved folkeafstemningen i 16 er de højuddannede og unge. Og demonstrationen ligner et udsnit af netop det segment«, siger Per Thiemann.

Foto: Isabel Infantes/Ritzau Scanpix

Foto: Isabel Infantes/Ritzau Scanpix

Mange er kommet langvejs fra for at deltage i demonstrationen. Politikens udsendte talte med en kvinde, som var rejst helt fra Skotland til London for at deltage i demonstrationen. For hende betød det alt med den fri bevægelighed i EU, og at hun kunne sende sine børn i skole i andre lande via Erasmus-programmet. Hun opfatter sig som en del af Europa.

»Det er nærmest filosofisk for mig. Jeg kan ikke forlig mig med det, at vi ikke er en del af Europa og EU«, sagde hun til Per Thiemann.

Foto: Isabel Infantes/Ritzau Scanpix

Blandt demonstranterne var også en familie, hvor moren var tysker og faren var brite – »en rigtig EU familie«, kaldte de sig. For dem gjorde det rigtig ondt med udsigten til Brexit.

Optimist eller pessimist?

Men der er alligevel delte meninger i optoget – skal man være optimistisk for Storbritanniens fremtid i EU eller pessimistisk?

Nogle mener, at parlamentet har bevist, at de aldrig nogensinde kan finde en udvej eller aftale. Så de er meget optimistiske, da de gerne ser, at der ikke kommer en aftale, så Brexit ikke kommer til at forløbe. Andre demonstranter er meget pessimistiske og siger, at det er nu man skal reagere og presse på for en folkeafstemning for ellers lykkes det for parlamentet at få en aftale i hus eller ryge ud af EU uden aftale.