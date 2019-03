En for en hentes passagererne op med helikopter: Krydstogtskib med 1300 passagerer er i nød ud for Norges kyst

Skibet, der er fanget i hårdt vejr ud for Norges kyst, har sendt et nødopkald ud.

Krydstogtskibet Viking Sky med 1300 passagerer er i vanskeligheder ud for Norges kyst.

Klokken 14 lørdag fik redningscentralen et nødopkald fra skibet, der havde motorproblemer i det dårlige vejr og drev mod land.

Det oplyser redningscentralen, der har sendt skibe og helikoptere til stedet. Ifølge NRK er fire redningshelikoptere i gang med at evakuere de 1300 passagerer. Men det vil tage lang tid at få de mange mennesker i land - foreløbig er 100 passagerer blevet evakueret.

Krydstogtskibet befinder sig ud for Hustadvika omkring 2,5 sømil fra land. Hustadvika ligger sydvest for Kristiansund.

De 1300 passagerer om bord på det nødstedte skib bliver hejst om bord i fem redningshelikoptere en for en. Evakueringen af passagererne foregår i stærk storm og høje bølger. Einar Knudsen fra den norske redningscentral siger til NRK, at det er et både »dramatisk og møjsommeligt« arbejde med stor risiko. Redningsaktionen foregår i et område hvor flere skibe tidligere er gået ned, skriver NRK.

På land har politiet etableret et modtagecenter til de evakuerede i en sportshal. Fem af de evakuerede, som er ankommet til centeret, er blevet kørt på sygehuset, oplyser brandchef ved Fræna brandvæsen Jens Petter Husøy til VG.

»Alle som bliver evakueret med helikopter kommer til for at blive registreret. Der er også etableret et kriseberedskab her. De evakuerede er kolde og sultne og har fået tæpper og mad«, siger han til VG.

Skibet ligger nu for anker og driver ikke længere, oplyser Einar Knudsen fra den norske redningscentral til NRK.

Kun en af skibets to motorer fungerer. Det blæser kraftigt i området, og det giver bølger på 8-9 meter og forhøjet vandstand.

Der har gennem lørdagen været dårligt vejr langs store dele af den norske kyst. Det er et lavtryk, som fører til en kraftig vind, høj vandstand og høje bølger, skriver Norges meteorologiske tjeneste på Twitter.

En kvinde, Gro Marte Strand, der bor lige ved stedet, hvor krydstogtskibet har problemer, fortæller, at skibet har kastet anker.

Hun har fulgt skibet og har undret sig over, at det forsøgte at krydse forbi Hustadvika i stormvejret, skriver avisen Romsdal Budstikke.

Krydstogtskibet Viking Sky er norsk og bygget i 2017, skriver NRK. Viking Sky er registreret i Bergen. Skibet skulle til Stavanger. Viking Sky er 230 meter langt og har plads til 900 passagerer og 500 ansatte.





/ritzau/NTB/pol