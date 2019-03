Hvad betyder det for Trump, at ruslandsundersøgelsen er slut? Politikens USA-korrespondent besvarer de vigtigste spørgsmål

Hvad står der i ruslandsundersøgelsen?

Det korte svar? Vi ved det ikke endnu. Det, vi ved på nuværende tidspunkt er, at den særligt udpegede efterforsker Robert Mueller III indsendte sin rapport om ruslandsundersøgelsen til justitsminister William Barr fredag. Vi ved også, at ministeren efterfølgende informerede Kongressen om, at han havde modtaget den. Og at vi nu i første omgang venter på, at justitsminister Barr finder ud af, hvad han vil videregive fra rapporten til kongressen, som han er forpligtet til at give et referat.

Ifølge reglerne for særligt udpegede efterforskere er Mueller kun forpligtet til at underrette justitsministeren om, hvem han har besluttet sig for at stille for retten, hvem han ikke vil stille for retten og hvorfor. Men det er meget muligt og endda sandsynligt, at Mueller har tilføjet flere detaljer og forklaringer om sine beslutninger. Ifølge en talsperson for justitsministeriet var Muellers rapport i hvert fald »omfattende«.

Fredag havde justitsminister Barr kun to udtalelser angående rapporten: For det første, at Mueller har fået lov til at efterforske alt det, som han har bedt om. Det understregede Barr formentlig for at vise, at undersøgelsen har været fri for indblanding fra Trump-administrationen.

For det andet at Mueller ikke anbefalede flere tiltaler end de 200 han allerede har rejst mod 34 personer, heraf mod 6 af Trumps nærmeste medarbejdere og allierede.

Hvad betyder det for Trump, at undersøgelsen nu er afsluttet?

Det korte svar? Det ved vi ikke, før vi ved mere om rapportens indhold. Men det man allerede kan sige og som mange bider mærke i, er, at der ikke bliver rejst flere tiltaler – derunder ikke en tiltale mod Trump.

Det tager mange af Trumps støtter, blandt andet i Kongressen og på Fox News, som en sejr for præsidenten. De tolker det sådan, at det dermed ikke er nogen beviser for, at der var aftalt spil mellem Rusland og præsidenten om at påvirke valget i 2016.

Her er det forkvinden for den republikanske nationalkomite Ronna McDaniel:

The whole point of the Mueller Investigation was to see if a conspiracy with Russia existed to affect the 2016 election.



Dems like Adam Schiff promised otherwise, but it ended without a single American charged for colluding with Russia.



Why?



Because there was no collusion. — Ronna McDaniel (@GOPChairwoman) March 23, 2019

Men er det muligt drage en endelig konklusion om »ingen kollusion« uden at se rapportens detaljer?

Dét, vi ved lige nu om den del af Muellers efterforskning, der handlede om en hemmelig sammensværgelse, er, at Mueller helt op til efterforskningens sidste måneder forsøgte at finde beviser for det.

Blandt andet i forbindelse med Trumps tidligere kampagnechef Paul Manafort og hans tidligere rådgiver Roger Stone. Eksempelvis blev Manafort afsløret i at lyve om at have afgivet valgdata under valgkampen til en medarbejder med forbindelser til det russiske efterretningsvæsen. I sidste ende har Mueller ikke tiltalt Manafort eller Stone for at medvirke til en sammensværgelse, selvom om han tiltalte dem for andre forbrydelser.

Betyder det så automatisk, at der ingen beviser er for, at Trump har medvirket til en sammensværgelse? Ikke nødvendigvis.

Ifølge justitsministeriets retningslinjer kan man ikke rejse tiltale mod en siddende præsident. Det faktum, at Mueller ikke rejser en tiltale mod Trump, siger derfor ikke nødvendigvis noget om, hvad Mueller mener Trump har gjort eller ej.

At han ikke har rejst en tiltale om sammensværgelse mod nogen af Trumps medarbejdere kan dog være en indikation på, at Mueller enten ikke mener, at Trump har medvirket til en sammensværgelse, eller at Mueller ikke kan bevise det.

Trump selv har understreget ugentligt på Twitter siden Muellers begyndte sin efterforskning, at der var ‘NO COLLUSION’, inden sammensværgelse.

Uden bevis for en sammensværgelse er Trump så ude af farezonen?

Ikke nødvendigvis. Ruslandsundersøgelsen undersøgte andet en sammensværgelse. Den kiggede også på ‘obstruction of justice’, altså forhindring af rettens gang. Det var som bekendt dette Nixon endte med at blive fældet på i sidste ende.

Det kan blive noget Mueller kommer ind på i forbindelse med Trumps fyring af FBI-chefen Michael Comey.

Hvad venter vi så på? Hvad sker der med undersøgelsen nu?

Det står lige ikke klart, hvor meget af ruslandsundersøgelsens indhold, justitsministeren vil give til Kongressen.

Fredag skrev justitsminister Barr i et brev til flere kongresmedlemmer, at han var i gang med at læse rapporten og muligvis ville kunne oplyse dem om rapportens konklusioner »så snart som denne weekend«.

Han understregede, at han ville lade sig guide af »så meget transparens« som muligt.