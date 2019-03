USA-ekspert: Det bliver svært for demokraterne at sige, at de ikke har tillid til Muellers rapport

USA-ekspert er overrasket over, at der ikke er rejst sigtelse mod Donald Trumps søn.

Det bliver meget svært for Kongressen at rejse en rigsretssag mod Trump efter den amerikanske justitsministers referatet af den den særlige anklage Robert Muellers rapport.

Det mener lektor i amerikanske samfundsforhold ved Syddansk Universitet, Niels Bjerre-Poulsem.

I et fire sider langt brev til politikerne i den amerikanske Kongres forklarede den amerikanske justitsminister William Barr søndag, at Robert Mueller ikke har fundet tegn på, at Donald Trump eller hans rådgivere og ansatte deltog i en ulovlig sammensværgelse med Rusland om at påvirke præsidentvalget i 2016.

»Demokraterne har igennem hele processen sagt: Robert Mueller er en mand med stor integritet, vi stoler fuldt ud på ham, mens Trump over 1.100 gange har sagt, at det var den rene heksejagt. Så det vil være meget svært for demokraterne at vende 180 grader nu og sige, at de ikke har tillid til, hvad der står i Muellers rapport«, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Selv er han »lidt overrasket« over, at det ikke er lykkedes Mueller at finde mere håndfaste beviser for et samarbejde mellem russerne og Trumps kampagne.

»Det har jeg været mest tilbøjelig til at tro, der ville være. Men hvis man træder et skridt tilbage, så kan man sige, at der er rejst sigtelser mod 36 personer i præsidentens nærmeste kreds. Det er bare sket drypvist. Og så er jeg overrasket over, at der ikke er rejst sigtelse mod Trumps søn, Donald Trump Jr. Det står ret klart, at han løj under ed, da han vidnede i Kongressen. Og jeg glæder mig til at læse, hvorfor man ikke har rejst sigtelse på grund af det, hvis vi ellers nogensinde får lov at læse hele rapporten«, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Robert Mueller vil ikke afgøre, hvorvidt Donald Trump efterfølgende ulovligt har forsøgt at forhindre opklaringen af sagen, skriver William Barr. Rapporten opregner argumenter både for og imod og overlader afgørelsen til justitsministeren. I sit brev til Kongressens medlemmer skriver William Barr, at han sammen med vicejustitsminister Rod Rosenstein har afgjort, at de omtalte sager ikke udgør en ulovlighed fra Donald Trumps side.

»Noget af det hænger på en tolkning af, hvor frie beføjelser præsidenten har til at fyre folk, og der skulle Mueller i givet fald kunne bevise, at fyringen FBI-chefen James Comey var motiveret af en bestræbelse på at bremse undersøgelserne. Det har han så sagt, at det kan han ikke bevise, men Mueller gør meget ud af, at det ikke er en pure frifindelse. Justitsministeren har så valgt en vidtgående fortolkning af præsidentens beføjelser og mener, at det lå inden for præsidentens beføjelser at fyre FBI-chefen«, siger Niels Bjerre-Poulsen.

Han mener, at det er en god rapport for Donald Trump, med mindre der kommer ubehagelige detaljer frem, når og hvis andre end justitsministeren får lov at læse hele rapporten.

»Den mest utrolige udtalelse kommer indtil videre fra Trumps juridiske talsperson, Rudolph Giuliani, der siger, at rapporten er bedre, end han havde ventet. Det er næsten som at sige: Min klient er en skurk, men han slap. Det havde været mere oplagt at sige: Retfærdigheden er sket fyldest og vi har hele tiden sagt, han var uskyldig. Der er noget suspekt i at gå ud og sige: Den var faktisk bedre, end vi havde troet«.