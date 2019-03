Ruslandundersøgelse: Mueller frikender Trumps folk for sammensværgelse med russerne, men er i tvivl om cover-up

USA’s justitsminister William Barr har sendt et brev til politikerne i den amerikanske Kongres, hvor han forklarer, at særlig anklager Robert Mueller ikke har fundet tegn på, at Donald Trump eller hans rådgivere og ansatte deltog i en ulovlig sammensværgelse med Rusland om at påvirke præsidentvalget i 2016.

Robert Mueller har i 22 måneder efterforsket den russiske påvirkning af valget til fordel for Donald Trump og hvorvidt, der foregik et ulovligt samarbejde.

»Efterforksningen viste ikke, at medlemmer af Trumps valgkamphold konspirerede eller kordinerede med den russiske regeringsaktiviteter for at påvirke valget«, citerer William Barr Robert Mueller for at konkludere.

Men Robert Mueller vil ikke afgøre, hvorvidt Donald Trump efterfølgende ulovligt har forsøgt at forhindre opklaringen af sagen, skriver William Barr. Rapporten opregner argumenter både for og imod, skriver justitsministeren. Robert Mueller og hans folk besluttede efter en grundig undersøgelse ikke at træffe nogen afgørelse, skriver William Barr.

I stedet opremser rapporten argumenter for og imod i forhold til en række forhold, som er undersøgt, fremgår det. Justitsministeren nævner ikke, hvilke forhold der er tale om, men Robert Mueller har interesseret sig for, om Donald Trump forbrød sig mod vigtige retsprincipper, da han angiveligt ifølge tidligere FBI-direktør James Comeys vidneudsagn forsøgte at presse ham til at hjælpe sin tidligere nationale sikkerhedsrådgiver Michael Flynn, som var taget i at lyve om sin kontakt til den russiske ambassadør. Eller da Donald Trump senere fyrede Comey og indrømmede, at det hang sammen med ruslandundersøgelsen.

William Barr skriver imidlertid, at han sammen med sin vicejustitsminister Rod Rosenstein har afgjort, at de omtalte sager ikke udgør en ulovlighed fra Donald Trumps side. Han lægger vægt på, at Robert Mueller ikke konkluderer, at der er foregået en ulovlighed i forhold til påvirkning af valget.

Den beslutning vil givetvis blive genstand for hård politisk strid ligesom spørgsmålet om, hvor meget af den særlige efterforskers rapport, justitsministeren i den kommende tid vil fremlægge.

Selv om Donald Trump og hans nærmeste kan glæde sig over, at Rusland-undersøgelsen efter 22 måneder er slut, så fortsætter omkring et dusin kriminelle efterforskninger mod Trump og hans organisationer. Det præcise tal kendes ikke. Flere af dem er udsprunget af Muellers efterforskning, men har ikke noget med den russiske påvirkning af valgkampen i 2016 at gøre. De fleste efterforskninger ledes af anklagemyndighederne på Manhattan og i staten New York, hvor Trump bor, og hvor hans virksomhed Trump Organization har hjemme, men også anklagemyndighederne i Washington, D.C. og New Jersey er i gang.

I en sag undersøger anklagerne på Manhattan, hvorvidt Trumps indsættelseskomite modtog ulovlige donationer fra udlandet og gav forkerte oplysninger til myndighederne.

I en anden sag er Trump beskyldt for at bryde forfatningen, fordi hans selskaber fortsat har forretninger med udenlandske regeringer, som han samtidig er involveret i som præsident. Trump ejer stadig sit ejendomsimperie, men har overdraget den daglige drift til sin familie. Hans store hotel tæt på Det Hvide Hus har huset delegationer fra blandt andre Kuwait, Saudi-Arabien og Filippinerne.