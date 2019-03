Analyse af Rusland-undersøgelsen: En styrket Trump kan glæde sig, men frikendt er han ikke

Den længe ventede Rusland-undersøgelse beviser ifølge USA’s justitsminister, at Trump havde ret: Han konspirerede ikke med Rusland om at påvirke præsidentvalget. Søndag var en overordentlig god dag for præsidenten. Men rapporten renser ham ikke på alle punkter.

Ikke én, men hele to opadvendte tommelfingre.

Da præsident Trump landede på græsplænen foran det Hvide Hus søndag aften fra sit weekendophold i Florida, kunne man ikke umiddelbart se på hans ansigt, at han var begejstret. Hans hænder derimod var dobbelt begejstrede.

Den grundstemning kom også tydeligt til udtryk, da Trump i vanlig stil standsede for at udtale sig til pressen halvt råbende for at overdøve sin helikopter.

»Jeg vil bare sige jer, at Amerika er det bedste sted i verden«, sagde han og kiggede intenst ind i de snurrende kameraer på sine medborgere, inden han gik ind i Det Hvide Hus.

Det blev præsidentens sidste begejstrede ord på en søndag, det er svært at se som andet end en virkelig god en af slagsen for Donald Trump.

Præsidenten landede i Washington samme aften som justitsminister William Barr afleverede sit fire sider lange referat af den særligt udpegede efterforsker Robert Muellers Rusland-undersøgelse. Den undersøgelse, der blev sat i gang for knap 2 år siden, og hvis hovedopgaver dels var at finde ud af, hvorvidt præsident Trump konspirerede med Rusland om at påvirke valget i 2016. Dels at finde ud af om præsidenten ulovligt havde forsøgt at hindre Muellers efterforskning.

Ingen rapport har været mere ventet i Amerika siden september 1998, hvor den særligt udpegede efterforsker Ken Starr afleverede sin rapport om Bill Clinton til Kongressen.

I spørgsmålet om hvorvidt præsidenten og hans folk havde konspireret med Rusland er undersøgelsens konklusioner klare, ifølge justitsministerens referat:

»Efterforskningen viste ikke, at medlemmer af Trumps valgkampagne eller nogen associeret med den konspirerede eller koordinerede med Rusland i dets bestræbelser på at påvirke valget«, citerer justitsminister William Barr Robert Mueller for at konkludere i undersøgelsen.

Det er præcis det, Donald Trump har sagt og tweetet gentagne gange i knap 2 år. »NO COLLUSION«. Det er en konklusion der giver god grund til begejstring.

På side tre af justitsministerens referat handler det imidlertid om, hvorvidt præsidenten har forsøgt at hindre rettens gang, altså forhindret Muellers undersøgelse. Og her er der en nøglesætning, som langt fra er lutter gode nyheder for præsidenten.

»Mens denne rapport ikke konkluderer, at præsidenten begik en forbrydelse, så frikender den ham heller ikke«, står der.

Ingen bevist forbrydelse, men heller ingen frikendelse.

Referatet beskriver ikke hvilken konkret begivenhed Mueller henviser til angående ’forhindring af rettens gang’, men man ved, at Mueller i den forbindelse har efterforsket to begivenheder: Da Trump ifølge tidligere FBI-direktør James Comey forsøgte at presse ham til ikke at efterforske Trumps sikkerhedsrådgiver Flynns samtaler med Ruslands ambassadør kort efter valget. Og da Trump efterfølgende fyrede Comey og senere indrømmede, det var på grund af »Ruslandstingen«.

Muellers hold vil ikke drage nogen konklusion om, Trump har begået noget kriminelt i forhold til at forhindre undersøgelsen. Mueller præsenterer både argumenter for og imod. Han beskriver det som »vanskeligt« både juridisk og faktuelt at afgøre, hvorvidt præsidentens handlinger og intentioner kan betragtes som ’forhindring af rettens gang’.

Derfor drager ministeren selv en konklusion: Sammen med vicejustitsministeren Rob Rosenstein har William Barr på knap to dage afgjort, at undersøgelsen ikke har fremvist nok beviser til at kunne bevise, at præsidenten har begået en forbrydelse.

Det er om denne beslutning og Muellers dobbeltsidede konklusion om ’forhindring af rettens gang’, at en politisk slåskamp nu begynder. Ja, faktisk er den og flere andre slagsmål allerede begyndt.

Tre slagsmål

Kort efter justitsministeren sendte sit referat af rapporten til Kongressen, meddelte demokrat og formanden for Husets retsudvalg, Jerry Nadler på Twitter, at han ville indkalde justitsministeren til at vidne.

Han og andre demokraterne kritiserer ministerens konklusion om, at det ikke kunne bevises at præsidenten havde ’forhindret rettens gang’. At bevise sådan en forbrydelse kræver, at man kan afgøre, om præsidenten havde »korrupte intentioner«. Men Mueller fik aldrig tilladelse til at interviewe præsidenten. Trods forsøg på at få et interview endte Mueller med at acceptere, at Trump kun besvarede spørgsmål per skrift. Noget Trumps advokater efter sigende så som en sejr. Både dempkrater og republikanere vil forsøge at spinne dette spørgsmål til deres fordel.

Det næste slagsmål i den ikke særligt fjerne horisont handler om resten af rapporten. Demokrater presser allerede nu på for en offentliggørelse af hele Muellers rapport, alle hans argumenter og tilhørende beviser. Ikke bare et fire-sider referat lavet af en justitsminister udpeget for nyligt af præsidenten selv.